Thành viên Super Junior đến TP.HCM

D&E tổ chức sự kiện tại Việt Nam vào ngày 2.9 INSTAGRAM NV

Phía Super Junior và SM Entertainment gây chú ý khi chia sẻ thông tin về chuỗi sự kiện vòng quanh thế giới D&E World Tour Fancon - [DElight Party]. Theo đó, chương trình sẽ bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 24 và 25.6, rồi đi đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… và đặc biệt là Việt Nam.

D&E World Tour Fancon - [DElight Party] chặng Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2.9 tại TP.HCM. Tuy nhiên, địa điểm, thời gian cũng như giá vé cụ thể vẫn chưa được công bố.

Lịch trình D&E World Tour Fancon - [DElight Party] INSTAGRAM NV

Dù vậy, thông tin TP.HCM xuất hiện trong danh sách điểm đến của D&E World Tour Fancon - [DElight Party] đã gây sốt. Hầu hết người hâm mộ Việt Nam không giấu được sự phấn khích và mong chờ được gặp thần tượng. Đặc biệt, nhiều fan Việt cũng tỏ ra thích thú khi nhóm tổ chức sự kiện đúng ngày Quốc khánh 2.9.

Fan Việt háo hức khi nghe tin bộ đôi sao Kpop nổi tiếng sắp đến TP.HCM INSTAGRAM NV

D&E hoặc SJ-D&E là nhóm nhỏ thứ năm của Super Junior. D&E ghép từ tên của Donghae và Eunhyuk, cũng là hai thành viên của nhóm. D&E được ra mắt vào tháng 12.2011, với sản phẩm âm nhạc Oppa, Oppa.

Bộ đôi theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, gây ấn tượng với nhiều ca khúc bắt tai như Growing Pains, Still You, Danger, 'Bout you, B.A.D… và phong thái biểu diễn cuốn hút.

Cùng sinh năm 1986, Donghae và Eunhyuk cũng là hai mẩu của Super Junior có lượng fan đông đảo nhờ vẻ điển trai, trẻ trung cùng khả năng ca hát, vũ đạo hàng đầu Kpop INSTAGRAM NV

D&E World Tour Fancon - [DElight Party] đánh dấu sự trở lại của Donghae và Eunhyuk tại Việt Nam trong năm nay. Hồi tháng 3.2023, Donghae và Eunhyuk cùng các thành viên của Super Junior đã ghi dấu ấn với concert Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh. Các nam thần tượng Kpop này chiếm cảm tình fan Việt với những câu giao lưu vui vẻ bằng tiếng Việt và còn nhảy theo hit See tình.