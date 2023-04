Mỹ nhân Hàn nhảy ‘See tình’ trên thuyền thúng

Choi Ye Na nhảy See tình trên thuyền thúng TIKTOK NV

Video Choi Ye Na nhảy See tình trên thuyền thúng được chính nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ thông qua kênh TikTok. Trên nền bản hit đình đám của Hoàng Thùy Linh, mỹ nhân đến từ xứ kim chi hào hứng thực hiện các động tác vũ đạo đẹp mắt cùng biểu cảm đáng yêu.

Trong clip, Choi Ye Na cũng gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo ngọt ngào, gương mặt xinh xắn không góc chết. Giọng ca 9X còn chiếm cảm tình khi đội nón lá kết hợp với trang phục năng động và khéo léo giới thiệu vẻ đẹp sông nước Việt Nam ở cuối video.

Người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh ở Việt Nam INSTAGRAM NV

Những khoảnh khắc Choi Ye Na nhảy See tình trên thuyền thúng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội cũng như được lan truyền rầm rộ. Fan Việt phấn khích để lại bình luận: "Dễ thương quá đi", "Xinh thật sự", "Muốn gặp Ye Na ở Việt Nam quá"… Số khác chúc ngôi sao Kpop 24 tuổi tận hưởng chuyến đi ở Việt Nam và hy vọng người hâm mộ không nên làm phiền kỳ nghỉ của cô.

Cũng theo dân mạng Việt Nam, video Choi Ye Na nhảy See tình trên thuyền thúng được quay ở rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An). Ngoài ra, nhiều bình luận cũng tiết lộ trông thấy nữ ca sĩ xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng. Trên Instagram, Choi Ye Na cũng đăng tải nhiều hình ảnh check in tại Đà Nẵng.

Fan giới thiệu thêm cho Choi Ye Na nhiều địa điểm nổi tiếng tại Việt Nam INSTAGRAM NV

Sinh năm 1999, Choi Ye Na nữ ca sĩ thần tượng người Hàn Quốc được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế sống còn Produce 48 của Mnet, chiếu năm 2018. Tại show, cô xếp hạng 4 chung cuộc và trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ IZ*One.

Năm 2021, IZ*One tan rã. Đầu năm 2022, Choi Ye Na phát triển sự nghiệp ca sĩ solo. Trong vòng hơn 1 năm hoạt động cá nhân, sao Hàn 9X gây ấn tượng qua các bài hát Smiley, Love War, Smartphone... với phong cách tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Choi Ye Na sở hữu nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng nóng bỏng INSTAGRAM NV

Từ khi ra mắt, See tình của Hoàng Thùy Linh gây sốt khắp Việt Nam và nhanh chóng lan tỏa ra thế giới. Nhiều sao Hàn như Lee Seung Hoon (Winner), Yesung (Super Junior), nhóm Tempest, Treasure, Astro, diễn viên Shin Ye Eun... cũng bày tỏ sự yêu thích đối với See tình.