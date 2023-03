Hoàng Thùy Linh 'bội thu' tại Giải Cống hiến 2023

Trải qua 16 lần trao giải, năm nay, Ban tổ chức bổ sung lĩnh vực thể thao, thành 2 hệ thống giải: Giải Cống hiến - Âm nhạc và Giải Cống hiến - Thể thao với logo, cúp Cống hiến và các bộ nhận diện mới.

Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng nhận giải Album của năm

Kết quả, ở hệ thống giải Cống hiến - Âm nhạc, ca sĩ Hoàng Thùy Linh thắng lớn khi nhận 3 giải thưởng ở các hạng mục: Music video của năm: Gieo quẻ (sáng tác: Khắc Hưng; thể hiện: Hoàng Thùy Linh, Đen; đạo diễn: Nhu Đặng), Album của năm: Link, Nữ ca sĩ của năm. Trước đó, cũng với album Link, cô thắng áp đảo ở giải thưởng Làn sóng xanh 25. Giải Nghệ sĩ mới của năm được trao cho Mono (với ca khúc Waiting for you do anh sáng tác, thể hiện), Nam ca sĩ của năm: Tùng Dương, Chương trình của năm: Tri âm (Mỹ Tâm), Nhà sản xuất của năm: DTAP, Nhạc sĩ của năm: Khắc Hưng, Bài hát của năm: Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân).

Tuyển thủ Chương Thị Kiều đại diện đội tuyển bóng đá nữ VN nhận giải Chiến tích thể thao của năm

Với giải Cống hiến - Thể thao, Gương mặt trẻ thể thao của năm được trao cho cầu thủ Khuất Văn Khang (anh vừa được AFC chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng 1-0 của U.20 VN trước U.20 Úc), Gương mặt thể thao của năm: vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, và Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng đá nữ VN khi lần đầu giành vé tham dự chung kết World Cup nữ 2023.