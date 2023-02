Vì sao thế giới 'see tình' Hoàng Thùy Linh?

Không chỉ "càn quét" các BXH âm nhạc trong nước năm 2022, những ngày qua, See tình bỗng dưng sốt trở lại (sau gần 1 năm ra mắt) khi clip nhảy theo vũ điệu của Hoàng Thùy Linh trong bài hát hoặc nhảy vũ điệu khác trên nền nhạc của See tình "rần rần" khắp mạng xã hội toàn cầu.

Thu hút nhất có thể kể đến đoạn clip của vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da-hyeon nhảy trên nền nhạc See tình - bản remix đầy phấn khích sau khi đối thủ đánh bóng ra ngoài; 2 ngôi sao xứ kim chi Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior) cũng nhảy trên nền nhạc See tình (nhưng vũ đạo theo bài Sorry Sorry của Super Junior) và sau đó rất nhiều tài khoản trên thế giới bắt đầu nhảy theo vũ đạo Sorry Sorry trên nền nhạc See tình; diva Đài Loan Thái Y Lâm cũng đăng clip nhảy See tình.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

NSCC

See tình cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình khác nhau tại Trung Quốc, trong đó các sao Hoa ngữ hào hứng nhảy theo điệu nhạc này của VN. Điệu nhảy See tình cũng được cầu thủ người Philippines - Eric Tai liên tục cover tại nhiều giải đấu. Hai diễn viên Thái Lan Santa Pongsapak Oudompoch, Earth Katsamonnat cũng nhảy trên giai điệu, ca sĩ Shayne Orok của Nhật Bản từng cover bài hát, và See tình còn được dùng cho cả màn múa lân ở Malaysia…

Hoàng Thùy Linh khi giới thiệu See tình đã chia sẻ: "Linh hiểu được rằng hạnh phúc và cảm xúc sẽ đẹp nhất khi không toan tính. Tình yêu cũng là một điều như thế", thì những ngày qua khi tác phẩm của mình bỗng "khuấy đảo" mạng xã hội toàn cầu, DTAP cũng nhắc đến sự "không toan tính" lúc sáng tác ca khúc này, nên càng hạnh phúc hơn khi được "phủ sóng" như vậy.

Để một bài hát trở thành hiện tượng, một số nhạc sĩ cho rằng việc đánh giá thường dựa vào 3 yếu tố: giai điệu - được xem như tâm hồn; hòa âm phối khí - cách chơi nhạc, kỹ thuật rèn luyện và gu thẩm mỹ; ca từ - là văn hóa. Nhưng có thế thấy See tình "sốt" ở các nước không vì lý do thứ 3. Bởi dù ca từ đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu nhưng bài hát hoàn toàn lời Việt; và nếu không phải người Việt thì khó mà hiểu được những cách chơi chữ của tác giả trong bài hát.

Do đó, lý do thuộc về giai điệu bắt tai, đặc biệt là với bản remix, được không ít bình luận "sôi nổi, dễ tạo trend hơn". Thêm nữa, không thể phủ nhận ở phần nhìn, vũ đạo See tình của Hoàng Thùy Linh (biên đạo: LIT - Oh Dance Team) trông vui nhộn, dễ học nên kích thích người xem nhảy theo...

Ở góc độ truyền thông - tiếp thị, một nhà sản xuất cho rằng hiện nay không khó để quảng bá sản phẩm với hình thức như trên. Nhà sản xuất này ví dụ ở trang toàn cầu fiverr.com, bất cứ nhu cầu thiết kế web, logo hay cả dịch vụ những ai sẽ nhận nhảy theo điệu nhạc bài hát của mình, với đủ mức giá… đều có thể được cung ứng (người có nhu cầu có thể trả tiền để "book" những người có lượt theo dõi cao trên TikTok, Instagram làm theo yêu cầu của mình...). Nhà sản xuất này cho rằng, chúng ta chỉ làm chơi theo trend khi mình không có sức ảnh hưởng, còn một khi có "quyền lực" trên internet thì "tất cả quy ra tiền hết".

Song, dù bất kỳ lý do nào, với âm nhạc, cứ nên nghĩ đơn giản như cụm từ "không toan tính" mà See tình nhắc đến, để được thoải mái nhảy theo, quẩy theo, vui theo vũ đạo lẫn giai điệu đang lan tỏa này…