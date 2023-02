Vì sao 'See tình' của Hoàng Thùy Linh gây sốt rần rần mạng xã hội?

Mê hoặc...

Vào ngày 4.2, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Lank gặp Torreense ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, sau khi ghi bàn, tiền đạo Huỳnh Như (CLB Lank) đã có màn ăn mừng độc đáo. Đó là cô "cover" (nhảy lại) điệu nhảy của Hoàng Thùy Linh trong MV See tình.

Trước đó, một clip đăng tải trên kênh mạng xã hội của KBS Sport (Hàn Quốc) đã gây sốt khi có cảnh nữ vận động viên bóng chuyền Lee Da-hyeon ăn mừng bằng cách nhảy trên nền nhạc ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh. Khoảnh khắc này đã "tạo bão" trên mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú.





Nam vận động viên Eric Tai liên tục cover vũ đạo See Tình tại nhiều giải đấu lớn





Không quá lời nếu nói những giai điệu của bản nhạc See tình cũng như những điệu nhảy của ca khúc này đang mê hoặc mọi người, cả người trẻ ở Việt Nam lẫn nước ngoài.

Ngay cả ngôi sao Kpop nổi tiếng như Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)... cũng bị hút hồn bởi See tình. Họ nhảy trên nhạc nền của See tình làm chao đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.





Diễn viên Chúc Tự Đan ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc See Tình





Không riêng gì phái nữ, nhiều anh chàng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của See tình. Như nam cầu thủ chơi bóng rổ nổi tiếng của Philippines là Eric Tai có hàng chục clip cover vũ đạo See Tình.

Hay trong một show truyền hình của Trung Quốc cách đây không lâu, diễn viên Chúc Tự Đan cũng bất ngờ đứng dậy và ngẫu hứng nhảy trên nền nhạc See Tình. Chưa kể, những nên tuổi nổi bật khác của nền giải trí Trung Quốc như: Angelababy, Vương Diệu Khánh cũng hưởng ứng nhảy theo giai điệu nhạc See tình.

Rồi những ngôi sao nổi tiếng khác như: Vương Hạc Đệ, Hà Cảnh, Trương Nghệ Hưng... cũng từng bị những giai điệu cuốn hút của See tình mê hoặc, họ không ngần ngại thể hiện vũ đạo từ MV See tình của Hoàng Thùy Linh trong một số buổi trình diễn.

Mới đây, các nữ thí sinh của cuộc thi hoa hậu Miss Charm cũng đã "đu trend" See Tình với những màn nhảy cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn.





Nữ vận động viên bóng chuyền Lee Da-hyeon cover See Tình





Vì sao "gây sốt"?

Thật ra, See tình được ca sĩ Hoàng Thùy Linh trình làng vào 11 tháng trước. Đến hiện tại, ca khúc này đã có gần 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Tuy nhiên, theo thời gian, sức hấp dẫn của ca khúc này vẫn không có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ngược lại, See tình đang được giới trẻ ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài "mê như điếu đổ".

Theo Trần Đình Quốc, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: "Sở dĩ tôi bị hớp hồn See tình vì ca khúc này nghe rất bắt tai, Những giai điệu nhạc rất lôi cuốn. Nghe một lần nhớ mãi. Nghe nhiều lần... ghiền luôn".

Quốc cũng cho biết: "Mình thuộc luôn những vũ đạo của See tình. Mình hay nhảy ca khúc này trong các dịp đi karaoke với bạn bè".





Miss Charm nhảy theo hit See Tình





Không những Quốc, nhiều người trẻ mê nhạc cũng bảo, lý do đơn giản nhất khiến See tình trở nên nổi tiếng và phát sốt vì giai điệu nhạc quá hay, những động tác vũ đạo tuy đơn giản nhưng có sức hấp dẫn lạ kỳ. "Dễ nhảy theo nên mình thích", Nguyễn Thị Diệu Uyên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, nói.

Cherry (32 tuổi, người Philippines, đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM) cũng bảo: "Trong nhóm bạn của mình ở Việt Nam lẫn Philippines đều thích ca khúc See tình. Từng vô tình nghe trên mạng xã hội, sau đó thấy giai điệu hay hay nên ấn tượng, để rồi nghe mãi. Mình cũng đã xem MV gốc của ca khúc này. Mình cũng biết nhảy theo cô ca sĩ".

Ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh đã và đang được yêu thích rất nhiều NGHỆ SĨ CUNG CẤP

Hiện tại, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok, có vô số clip những người trẻ ở khắp mọi nơi nhảy theo See tình. Nhiều ý kiến cho rằng, See tình chính là một trong những sản phẩm âm nhạc "made in Việt Nam" thành công nhất từ trước đến nay khi được một lượng người mê nhạc, mê nhảy trên thế giới hưởng ứng.