Phở Hòa ở TP.HCM được nhóm nhạc Super Junior ghé ăn: ‘Quán quá bất ngờ!’

Super Junior là nhóm nhạc đầu tiên có số lượng thành viên đông nhất làng giải trí Hàn Quốc khi ra mắt với đội hình 13 thành viên. Tấn công làng nhạc xứ kim chi vào năm 2005 dưới sự quản lý của công ty SM Entertainment, nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm thần tượng Kpop được yêu thích nhất tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á.

Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh là concert nằm trong chuỗi concert vòng quanh thế giới của Super Junior. Đây là lần thứ hai Super Junior tổ chức show ở Việt Nam. Năm 2011, những chủ nhân hit Sorry Sorry từng thực hiện concert Super Show 3 tại Bình Dương.