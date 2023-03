Concert của Super Junior tại TP.HCM gây bức xúc

Super Junior đem đến nhiều tiết mục hoành tráng tại concert THANH ĐÀO

Chiều 11.3, concert Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, một số fan Việt tỏ ra bức xúc với khâu tổ chức của chương trình.

Khán giả tên Tân chia sẻ với Thanh Niên việc anh đợi cả tiếng đồng hồ nhưng không vào được bên trong sân dù đã qua được cổng soát vé. "Hơn 200 người còn đứng ở ngoài khu ra vào dù show bắt đầu hơn 10 phút mà không có lý do. Đến khi được vào trong sân thì tôi tự tìm chỗ ngồi, nói chung là ngồi lộn xộn không như trên vé in", anh kể lại. Đồng thời, anh Tân cũng chia sẻ video quay cảnh fan tranh cãi với nhân viên khi không được vào bên trong sân dù concert đã diễn ra.

Anh Tân nói thêm: "Khi đang ngồi tạm xem show thì tôi phát hiện một nhóm người không có vé, vẫn còn mặc đồng phục của một bệnh viện. Tôi quay sang hỏi thì bảo vệ và nhóm người này đều im lặng và không giải quyết thắc mắc: "Tại sao không mua vé mà họ vẫn được vào?". Anh phẫn nộ: "Chúng tôi bỏ hơn 2 triệu đồng tiền vé để xem nhưng có người không bỏ tiền lại được vào. Bảo vệ, an ninh của chương trình có thái độ rất dửng dưng".

Fan đứng đợi khi concert đã diễn ra hơn 10 phút. Nhiều người bức xúc tranh cãi với nhân viên sự kiện CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, một fan tên Nữ gọi concert là "trải nghiệm tệ hại" vì ban tổ chức bán vé có số ghế nhưng lấy lý do hết chỗ, không cho khán giả lên ngồi. Chị Nữ sau đó được sắp xếp chỗ khác. Còn những khán giả khác vẫn hoang mang vì "hết chỗ" dù trên tay có vé ghi số ghế đầy đủ.

Một fan tên Tâm bức xúc hơn cũng khẳng định gọi show diễn là "thảm họa tổ chức". Tâm chia sẻ với Thanh Niên: "Mình đến và vào xếp hàng lúc 17 giờ 45. Mình đi sát giờ vì vé của mình là vé ngồi và nghĩ đơn giản chỗ ai người đấy ngồi, không cần đến sớm lấy chỗ đẹp như khu đứng. Mình vào xếp hàng, đến 18 giờ hàng vẫn y nguyên không được vào, mọi người bắt đầu sốt ruột vì ở trong chương trình đã lên nhạc, tiếng hú hét vọng ra. Cho đến khi Super Junior biểu diễn đến bài thứ hai thì mọi người bắt đầu không chịu được nữa và nổi cáu, chất vấn với đội an ninh và nhân viên chương trình. Lý do họ đưa ra lại không chấp nhận được: "Vì ở trong đang quá đông và kẹt ở khu nào đó nên vì lý do an toàn, bọn mình ở ngoài này chưa được vào". Rồi mọi người tiếp tục chờ trong bức xúc, một số bạn fan nước ngoài cũng phải to tiếng. Đến khoảng 18 giờ 30 thì được lùa sang một cổng khác để vào, không phải cổng chỗ bọn mình đứng xếp hàng ban đầu. Tổng cộng mình vào trễ 30 phút".

"Ban tổ chức đưa ra lý do khó có thể thông cảm là "ở trong đang đông". Cá nhân mình thực sự bị sốc với nguyên nhân này. Đáng lẽ show càng đông, càng phải kỹ trong khâu chia hàng, điều phối hạng vé, và phải kỹ đến từng giờ từng phút. Nhưng ban tổ chức ở Việt Nam không làm được điều này", Tâm nói. Tâm cũng miêu tả tình hình khi vào được bên trong sân và tìm chỗ ngồi: "Khi mình vào, chỗ cầu thang đi lên khán đài bị tắc nghẽn nên mình cũng phải đứng đợi một lúc. Nhân viên cũng mất phương hướng không biết rõ ghế ngồi của mình ở đâu. Kết quả là mình không được ngồi đúng hàng ghế in trên vé mà ngồi ngay chỗ bậc thang lên xuống của lối đi".

Một fan kể lại nhiều khán giả không có chỗ ngồi dù có vé CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK VIETNU, DUCTAN

Trong khi đó, một fan khác tên Thi lại có trải nghiệm tích cực hơn tại Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh. Chị Thi có mặt tại sân vận động từ sớm và cho biết: "Việc xếp hàng vẫn ổn. Nhân viên nhiệt tình, nhưng mà mọi thứ vẫn lộn xộn vì hàng hay bị tràn và không có lối đi lại. Khu xếp hàng vào sân chật kín mít vì không đủ diện tích. Tuy nhiên, concert vẫn rất tuyệt vời đối với tôi. Đặc biệt, khi vào sân, chúng tôi còn được phát nước, quạt cầm tay miễn phí".

Bạn fan tên Như không giấu được vẻ hào hứng khen ngợi concert rất vui. Cô ấn tượng với sân khấu rộng giúp các thành viên nhóm Super Junior có thể tương tác với fan nhiều. Như bày tỏ với Thanh Niên: "Rất đã. Xong concert tôi tắt tiếng vì hét quá nhiều. Đối với tôi, khâu ban tổ chức lần này ở mức ổn. Quyền lợi, hạng mức giá vé và chất lượng âm nhạc của concert tại TP.HCM không thua gì so với concert Super Junior ở nước khác".

Khán giả tên Ngọc khẳng định các khán giả ở khu vực đứng của chị cũng được cho vào đúng giờ và không xảy ra tình trạng như khu vực ngồi. "Công tác tổ chức, kiểm soát an ninh và ý thức khán giả ở khu đứng rất ổn định, không có gì để chê trách", chị Ngọc nhận xét.

Fan Việt cổ vũ Super Junior nồng nhiệt tại concert

SM ENTERTAINMENT

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự hào hứng khi nhắc đến concert Super Junior ở TP.HCM. Họ chia sẻ nhiều video, hình ảnh về các màn trình diễn. Các nam thần tượng Kpop này chiếm cảm tình fan Việt bằng những câu giao lưu vui vẻ bằng tiếng Việt và còn nhảy theo hit See tình.

Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh do công ty quản lý của Super Junior là SM Entertainment cùng một số đơn vị tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Hai ngày 9 và 10.3 vừa qua, các thành viên nhóm Super Junior lần lượt đến TP.HCM trong sự chào đón của người hâm mộ. Họ cũng dành thời gian thưởng thức văn hóa ẩm thực, đi dạo tại Sài thành.

Super Junior là nhóm nhạc nam Kpop trực thuộc ông lớn SM Entertainment, ra mắt vào năm 2005. Trong hơn 18 năm hoạt động với vô vàn biến cố và sự thay đổi thành viên, Super Junior vẫn được yêu thích qua loạt hit: Sorry Sorry, Bonamana, No Other, Mr Simple, Miracle, Lo Siento, Mamacita, Black Suit…