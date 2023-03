Các thành viên Super Junior đến TP.HCM

Siwon tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) TWITTER

Tối 9.3, Siwon bất ngờ thông báo trong nhóm fan anh đã có mặt tại TP.HCM. Hình ảnh nam ca sĩ selfie tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người ngỡ ngàng khi biết thành viên đình đám của Super Junior bay sang TP.HCM một cách lặng lẽ.

Sau đó, những khoảnh khắc Siwon ở sân bay TP.HCM cũng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Giọng ca 8X mặc áo thun, quần jean đơn giản và đeo túi lớn. Anh đeo khẩu trang và kính đen che kín gương mặt nên không dễ bị phát hiện.

Eunhyuk và Shindong cũng đã đến Việt Nam TWITTER

Đến trưa 10.3, hai thành viên Super Junior là Eunhyuk và Shindong cũng đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khác với Siwon, lịch trình của Eunhyuk và Shindong đã được tiết lộ trước. Do đó, fan Việt Nam có mặt khá đông tại sân bay để chào đón bộ đôi thần tượng.



Các thành viên còn lại của Super Junior đang rục rịch đến TP.HCM trong ngày 10 và sáng 11.3, để chuẩn bị cho đêm diễn Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh tổ chức vào tối 11.3 tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM).

Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh là concert nằm trong chuỗi concert vòng quanh thế giới của Super Junior. Giá vé sự kiện dao động từ 1,5 - 3,8 triệu đồng. Đây là lần thứ hai Super Junior tổ chức show ở Việt Nam. Năm 2011, những chủ nhân hit Sorry Sorry từng thực hiện concert Super Show 3 tại Bình Dương.

Super Junior là một trong những nhóm nhạc Kpop có thời gian hoạt động lâu dài nhất INSTAGRAM NV

Super Junior là nhóm nhạc đầu tiên có "dân số" đông nhất làng giải trí Hàn Quốc khi ra mắt với đội hình 13 thành viên. Tấn công làng nhạc xứ kim chi vào năm 2005 dưới trướng của ông lớn SM Entertainment, nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm thần tượng Kpop được yêu thích nhất tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á.

Trong hơn 18 năm hoạt động với vô vàn biến cố và sự thay đổi thành viên, Super Junior vẫn được yêu thích qua loạt hit: Sorry Sorry, Bonamana, No Other, Mr Simple, Miracle, Lo Siento, Mamacita, Black Suit…