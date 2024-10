Mariah Carey phát hành lại ca khúc Giáng sinh kinh điển

Mariah Carey vừa tái hiện lại buổi chụp hình cho bìa đĩa đơn All I Want For Christmas Is You từng phát hành năm 1994 với 2 hình ảnh mới.

Bìa album lần này mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn mặc dù Mariah Carey vẫn mặc bộ đồ liền quần lấy cảm hứng từ ông già Noel và ngồi trên tuyết - hình ảnh huyền thoại gắn liền với ca khúc gốc.

Để kỷ niệm 30 năm phát hành bản hit lớn nhất sự nghiệp, Mariah Carey thông báo cô sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vào mùa lễ hội cuối năm nay Ảnh: INSTAGRAM MARIAHCAREY

Ngôi sao phim Glitter chú thích trên Instagram: "Mặc dù chắc chắn vẫn chưa đến lúc nghe nhạc Giáng sinh nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về #MerryChristmas30! Để tôn vinh bìa album gốc, đây là ảnh bìa cho 2 trong số 4 đĩa đơn vật lý mới của All I Want For Christmas Is You".



Bức ảnh bìa thứ hai mà Mariah Carey đưa vào danh sách của mình là hình ảnh nữ ca sĩ đang mỉm cười rạng rỡ và tạo dáng trong chiếc váy trắng quyến rũ xẻ tà bên cạnh một cây thông lớn. Hai bìa album còn lại sẽ sớm được tiết lộ trong thời gian tới.

Cứ đến dịp Giáng sinh, ca khúc All I Want For Christmas Is You lại được vang lên rộn rã. Đây được xem là ca khúc Giáng sinh thành công nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới và gắn liền với sự nghiệp của nữ nghệ sĩ 55 tuổi.

Với doanh số bán album hơn 16 triệu bản, bài hát này là đĩa đơn Giáng sinh bán chạy nhất của một nghệ sĩ nữ trên toàn cầu Ảnh: INSTAGRAM MARIAHCAREY

Trang American Songwriter cho biết bản hit của Mariah Carey thu về 6,1 triệu USD mỗi kỳ Giáng sinh nhờ tiền bản quyền và doanh thu nhạc số. Trừ đi lợi nhuận cho hãng đĩa Sony - đơn vị phát hành ca khúc và Walter Afanasieff - nhạc sĩ đồng sáng tác ca khúc, Mariah Carey thu về khoảng 1,55 triệu USD. Ngoài ra, cô còn kiếm thêm thu nhập từ quảng cáo, dự sự kiện, sản phẩm liên quan đến ca khúc.



Dù là một bản hit lớn nhưng điều bất ngờ là Mariah Carey và nhạc sĩ Walter Afanasieff chỉ mất 15 phút để viết nên All I Want For Christmas Is You. Mariah Carey tự nhận là con người của lễ hội nên không gặp khó khăn khi tìm cảm hứng sáng tác cho ca khúc về Noel. Định kỳ vào dịp cuối năm, khi Giáng sinh cận kề, ca khúc này lại xuất hiện trong top những bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng nhạc số ở nhiều quốc gia.