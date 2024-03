Ban nhạc rock Bon Jovi công bố album mới Forever và ra mắt đĩa đơn Legendary

"Đây là sự trở lại đầy niềm vui", Jon Bon Jovi (62 tuổi) nói về album mới. Từ sáng tác cho đến quá trình thu âm album luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho nam ca sĩ.



Những nghệ sĩ đang kỷ niệm 40 năm thành lập ban nhạc Bon Jovi (Anh) sắp phát hành đĩa đơn Legendary. Ca khúc thể hiện giọng ca đầy hy vọng của Jon Bon Jovi. Trong MV của ca khúc, ngôi sao Jon Bon Jovi cùng thành viên nhóm nhạc biểu diễn trên một cánh đồng dưới bầu trời đầy ánh trăng.

Bon Jovi cũng kỷ niệm 40 năm thành lập với loạt phim tài liệu gồm 4 phần Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story ra mắt vào ngày 26.4 trên Hulu. Đây là loạt phim tài liệu đầu tiên tập trung vào lịch sử của nhóm nhạc, đồng thời tiết lộ những câu chuyện hậu trường về quá trình nổi tiếng của nhóm.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story cũng phân tích sâu giọng hát của Jon Bon Jovi gặp trở ngại do dây thanh quản "có vấn đề". Khi quảng bá cho loạt phim, Jon Bon Jovi đã chia sẻ về sức khỏe: "Giọng hát của tôi đang bị lấy đi. Tôi có nói trong phim rằng nếu sức khỏe hồi phục thì tôi có thể biểu diễn nhiều trở lại".

Ca sĩ Jon Bon Jovi PEOPLE