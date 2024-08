Mariah Carey đau buồn vì mất mẹ và chị gái cùng ngày

"Trái tim tôi tan vỡ", Mariah Carey chia sẻ trong một thông báo về cái chết của mẹ, bà Patricia 87 tuổi và chị gái Alison 63 tuổi.

Mariah Carey cùng mẹ Patricia và con gái Monroe

ẢNH: PAGE SIX

"Tôi vô cùng đau buồn khi mất mẹ vào cuối tuần qua. Trong một diễn biến bi thảm, chị gái tôi cũng mất cùng ngày", ngôi sao nói với tờ People.

Chủ nhân hit All I Want for Christmas is You chia sẻ thêm rằng cô cảm thấy may mắn khi được ở bên cạnh mẹ vào tuần cuối cùng trước khi bà qua đời. Cô mong khán giả, người hâm mộ ủng hộ và tôn trọng quyền riêng tư của cô và gia đình trong thời điểm đau thương này. Ngoài ra không có thêm thông tin về nguyên nhân cái chết của mẹ và chị gái danh ca.

Mariah Carey là em út trong gia đình với anh trai Morgan (hiện 64 tuổi) và chị gái Alison. Gia đình ly tán khi cô mới 3 tuổi và Mariah chủ yếu lớn lên với mẹ. Cha cô mất vào năm 2002 vì ung thư.

Mẹ của Mariah là ca sĩ opera và huấn luyện viên thanh nhạc. Mối quan hệ phức tạp với mẹ và chị từng được ngôi sao 55 tuổi chia sẻ trong cuốn hồi ký The Meaning Of Mariah Carey. Sau khi ra mắt và trở thành hồi ký bán chạy nhất năm 2020, cả anh và chị đều đâm đơn kiện Mariah (Alison đòi bồi thường 1,25 triệu USD, Morgan kiện em gái gây tổn hại uy tín cá nhân).

Mariah Carey và anh, chị của cô khẩu chiến triền miên INSTAGRAM NV

Trong hồi ký, danh ca mô tả hành trình của mình và mẹ đầy rẫy mâu thuẫn và đối đầu, anh chị của cô là những người cực kỳ bạo lực. Họ ngược đãi và tấn công cô bằng lời nói trong nhiều năm. Trong góc nhìn của Mariah, anh chị luôn nghĩ cuộc sống của em gái mình dễ dàng hơn và họ luôn tìm kiếm kế hoạch làm giàu nhanh chóng.



Vào năm 2016, Morgan thừa nhận đã không nói chuyện đúng mực với em gái trong hai thập kỷ. Alison lạm dụng chất gây nghiện, nhiễm HIV và chịu cảnh vô gia cư trong suốt cuộc đời. Năm 2015, Alison từng gửi lời cầu xin tha thiết đến Mariah để xin giúp đỡ về kinh tế và hàn gắn rạn nứt.

Nữ ca sĩ cho rằng lý do anh chị đối xử tệ với cô là vì họ đã bị tổn thương từ trước. Mariah nói bản thân bị ném vào thế giới này và cảm thấy mình là người ngoài cuộc ngay giữa gia đình. Mẹ từng gọi cảnh sát đến bắt con gái út khi gia đình đang xảy ra mâu thuẫn vào năm 2001. "Ngồi ở ghế sau của xe cảnh sát là một ký ức sống động mà tôi sẽ không bao giờ quên", Mariah nói.