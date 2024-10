Nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sắp đến TP.HCM

Mới đây, ba ngôi sao của MLTR xuất hiện trong video thông báo đến TP.HCM biểu diễn vào ngày 17.11.2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Vé đêm nhạc được mở bán từ ngày 4.10 với 7 hạng vé, mức giá từ 850.000 - 4,5 triệu đồng.

Michael Learns To Rock sắp trở lại VN sau 8 năm ẢNH: BTC

Màn trình diễn của MLTR tại TP.HCM nằm trong chuyến lưu diễn châu Á của nhóm mang tên Take Us To Your Heart, đi qua 6 nước: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và VN. Trong lần trở lại này, bộ ba huyền thoại dự kiến "chiêu đãi" người hâm mộ hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm: Someday, Sleeping child, Complicated heart, I still carry on, Blue night, 25 minutes, Love will never lie, Wild women…, đặc biệt không thể thiếu bản hit Take me to your heart.

MLTR là ban nhạc Đan Mạch thành lập năm 1988, theo đuổi thể loại soft rock và pop rock. Sau sự rời đi của Søren Madsen vào năm 2000, nhóm hiện hoạt động với ba thành viên: Jascha Richter, Kåre Wanscher, Mikkel Lentz. Trong suốt sự nghiệp, họ đã phát hành 9 album cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác và bán được 11 triệu đĩa, chủ yếu tại thị trường Scandinavia và châu Á.

Thời đỉnh cao vào thập niên 1990, MLTR được các nhà phê bình mô tả là "một ban nhạc nổi trội (nếu không muốn nói là nổi trội hơn) bất kỳ ban nhạc lớn nào hiện nay đến từ Mỹ, Anh hoặc Úc". Những năm gần đây, nhóm vẫn tích cực thực hiện những chuyến lưu diễn (chủ yếu ở châu Á) và ra mắt album mới nhất Still (2018).

Trước đây, MLTR đã đến VN 3 lần: 1997 (với 2 đêm nhạc ở Hà Nội và TP.HCM), 2015 và 2016.