Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Tính năng ẩn trên Google Maps, người dùng lâu năm cũng bất ngờ

Kiến Văn
Kiến Văn
22/12/2025 20:10 GMT+7

Google Maps không chỉ là một công cụ định vị mà còn ẩn chứa nhiều thủ thuật nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hằng ngày.

Ngay cả với những người đã sử dụng Google Maps trong nhiều năm cũng có thể không nắm bắt hết một số tính năng đặc biệt tiện dụng trên ứng dụng. Một trong những tính năng thú vị đó là khả năng phóng to bản đồ chỉ bằng một ngón tay, một cải tiến có thể thay đổi cách người dùng điều hướng, đặc biệt khi đang di chuyển.

Tính năng ẩn trên Google Maps, người dùng lâu năm cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Google Maps chứa đựng nhiều tính năng hữu ích không phải ai cũng biết

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Đây là tính năng đã có từ lâu nhưng nhiều người chỉ mới phát hiện ra gần đây. Cử chỉ này có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng khi đã thành thói quen sẽ khiến người dùng khó lòng quay lại với các phương pháp truyền thống.

Cụ thể, hầu hết người dùng trước đây thường sử dụng thao tác chụm hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ trên Google Maps. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng thuận tiện, đặc biệt khi đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng hoặc lái xe, nơi việc sử dụng cả hai tay có thể gây rủi ro.

Cử chỉ nhỏ giúp sử dụng Google Maps an toàn hơn

Tính năng phóng to bằng một ngón tay giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Người dùng chỉ cần chạm hai lần vào màn hình và giữ ngón tay ở lần chạm thứ hai, sau đó vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh mức độ thu phóng. Thao tác này đơn giản, nhanh chóng và có thể thực hiện chỉ bằng một tay, cần thiết khi sử dụng trên thiết bị di động.

Người lái xe dùng điện thoại xem Google Maps có bị CSGT phạt?

Cử chỉ này không chỉ giúp việc điều hướng trở nên an toàn hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc, mà còn giảm thiểu nguy cơ làm rơi điện thoại và giảm sự xao nhãng, vốn rất quan trọng khi cần theo dõi chỉ dẫn thời gian thực. Đối với những ai từng gặp phải tình huống không may như làm rơi điện thoại khi cố gắng phóng to bằng một tay, tính năng này không chỉ là một chi tiết nhỏ mà còn giúp ngăn ngừa tai nạn.

Được biết, tính năng phóng to bằng một tay hoạt động với cả smartphone Android và iPhone, từ đó mang lại sự tiện lợi cho những người thường xuyên chuyển đổi giữa các hệ điều hành hoặc sử dụng thiết bị trong cuộc sống hằng ngày.

Tin liên quan

Loạt tính năng mới giúp Google Maps tốt hơn bao giờ hết

Loạt tính năng mới giúp Google Maps tốt hơn bao giờ hết

Google vừa công bố loạt tính năng mới trên Google Maps với sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Google maps ứng dụng di động Tính năng lái xe an toàn Google
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận