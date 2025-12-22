Tính năng ẩn trên Google Maps, người dùng lâu năm cũng bất ngờ

Ngay cả với những người đã sử dụng Google Maps trong nhiều năm cũng có thể không nắm bắt hết một số tính năng đặc biệt tiện dụng trên ứng dụng. Một trong những tính năng thú vị đó là khả năng phóng to bản đồ chỉ bằng một ngón tay, một cải tiến có thể thay đổi cách người dùng điều hướng, đặc biệt khi đang di chuyển.

Google Maps chứa đựng nhiều tính năng hữu ích không phải ai cũng biết ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Đây là tính năng đã có từ lâu nhưng nhiều người chỉ mới phát hiện ra gần đây. Cử chỉ này có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng khi đã thành thói quen sẽ khiến người dùng khó lòng quay lại với các phương pháp truyền thống.

Cụ thể, hầu hết người dùng trước đây thường sử dụng thao tác chụm hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ trên Google Maps. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng thuận tiện, đặc biệt khi đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng hoặc lái xe, nơi việc sử dụng cả hai tay có thể gây rủi ro.

Cử chỉ nhỏ giúp sử dụng Google Maps an toàn hơn

Tính năng phóng to bằng một ngón tay giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Người dùng chỉ cần chạm hai lần vào màn hình và giữ ngón tay ở lần chạm thứ hai, sau đó vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh mức độ thu phóng. Thao tác này đơn giản, nhanh chóng và có thể thực hiện chỉ bằng một tay, cần thiết khi sử dụng trên thiết bị di động.

Cử chỉ này không chỉ giúp việc điều hướng trở nên an toàn hơn, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc, mà còn giảm thiểu nguy cơ làm rơi điện thoại và giảm sự xao nhãng, vốn rất quan trọng khi cần theo dõi chỉ dẫn thời gian thực. Đối với những ai từng gặp phải tình huống không may như làm rơi điện thoại khi cố gắng phóng to bằng một tay, tính năng này không chỉ là một chi tiết nhỏ mà còn giúp ngăn ngừa tai nạn.

Được biết, tính năng phóng to bằng một tay hoạt động với cả smartphone Android và iPhone, từ đó mang lại sự tiện lợi cho những người thường xuyên chuyển đổi giữa các hệ điều hành hoặc sử dụng thiết bị trong cuộc sống hằng ngày.