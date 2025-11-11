Google Maps sắp giúp người dùng 'tránh nắng' khi ra đường

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho người đi bộ, Google Maps đang phát triển một tính năng mới giúp việc dẫn đường đi bộ trở nên dễ dàng hơn, cho phép người dùng tránh những khu vực nắng gắt.

Giao diện tính năng mới được phát hiện trong mã APK của phiên bản 25.45.02.826664481 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chi tiết về tính năng này được phát hiện thông qua một phân tích tập tin APK của phiên bản Google Maps 25.45.02.826664481 do nhóm Android Authority thực hiện, với một nút bật/tắt có tên Prefer shade (tạm dịch "ưu tiên bóng râm") đang được phát triển.

Prefer shade sẽ xuất hiện trong menu Trip options, có thể truy cập từ giao diện điều hướng. Khi hoạt động, nút này sẽ nằm dưới các tùy chọn hiện có như đường dành cho xe lăn hay đường tránh phà.

Mặc dù tính năng này chưa hoạt động hoàn toàn, nhưng thông tin từ mã ứng dụng cho thấy Google Maps cũng sẽ cho phép người dùng điều hướng qua những khu vực có ánh sáng mặt trời. Một trong những chuỗi ký tự trong ứng dụng còn đề cập đến thời gian người dùng sẽ phải di chuyển dưới ánh nắng.

Google Maps liên tục cải tiến

Được biết, Google không phải là công ty đầu tiên phát triển ý tưởng này. Các ứng dụng như Sun Surveyor đã giúp người dùng lên kế hoạch cho các sự kiện dựa trên vị trí của mặt trời. Ứng dụng miễn phí Veyil cũng cung cấp thông tin về việc nên đứng bên nào của xe buýt hay tàu hỏa khi di chuyển giữa các thành phố. Tuy nhiên, việc tích hợp tính năng này vào Google Maps sẽ mang lại sự tiện lợi lớn cho người dùng toàn cầu.

Ngoài tính năng mới dành cho người đi bộ, Google cũng đã công bố một số nâng cấp lớn cho trải nghiệm điều hướng của Maps trong tuần này. Đáng chú ý là khả năng tích hợp với Gemini, cho phép hiểu các lệnh phức tạp và thiết lập lời nhắc cho các sự kiện trong tương lai thông qua Google Calendar ngay từ ứng dụng Maps.

Bên cạnh đó, Google Maps đang nghiên cứu chế độ tiết kiệm pin cho chức năng dẫn đường giúp tiết kiệm pin hiệu quả bằng cách chuyển giao diện sang chế độ đơn sắc.