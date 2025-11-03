Apple nhờ cậy Google để nâng cấp sức mạnh cho Siri

Theo MacRumors, Apple đang trong cuộc đua nước rút để nâng cấp cho trợ lý ảo Siri và dự kiến ra mắt phiên bản mới vào khoảng tháng 3 năm sau. Trong một động thái gây chú ý, phiên bản Siri mới này được cho là sẽ 'dựa hơi' công nghệ Google Gemini để cung cấp sức mạnh.

Siri thế hệ mới sẽ có công nghệ cốt lõi dựa trên Google Gemini

Phiên bản Siri được cải tiến này dự kiến sẽ ra mắt cùng với một loạt sản phẩm phần cứng mới, bao gồm một màn hình nhà thông minh (với tùy chọn đế loa và treo tường), cũng như Apple TV và HomePod mini mới. Những thiết bị này sẽ giúp 'giới thiệu' các tính năng mới của Siri và Apple Intelligence.

Gemini sẽ được tùy chỉnh để tích hợp vào trợ lý Siri của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Theo các nguồn tin, phiên bản Siri mới sẽ tích hợp một tính năng tìm kiếm web do AI hỗ trợ và để làm được điều này, Apple sẽ phải nhờ cậy đến Google Gemini.

Để làm rõ hơn, Apple được cho là đang trả tiền cho Google để tạo ra một mô hình Gemini tùy chỉnh. Mô hình này sẽ chạy trên các máy chủ Private Cloud Compute của Apple. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không thấy các dịch vụ của Google hay giao diện của Gemini. Thay vào đó, Siri sẽ chỉ đơn giản là được hỗ trợ bởi một mô hình Gemini mạnh mẽ chạy ngầm, trong khi vẫn giữ nguyên giao diện người dùng đặc trưng của Apple.

Trong khi Siri mới ra mắt vào tháng 3, chiến lược AI rộng lớn hơn của Apple sẽ được tiết lộ tại hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6.2026. Tại sự kiện này, Apple sẽ giới thiệu iOS 27, macOS 27 và các hệ điều hành khác, với trọng tâm là các bản cập nhật lớn cho Apple Intelligence.

Một vấn đề khác mà Apple đang phải đối mặt là việc ra mắt Apple Intelligence tại Trung Quốc. Bất chấp các mối quan hệ đối tác với các công ty địa phương, các vấn đề pháp lý vẫn đang cản trở Apple, khiến ngày ra mắt tại thị trường tỉ dân này vẫn còn là một "mục tiêu không cố định".