Google Gemini sắp có tính năng 'đỉnh' chỉ với vài nét vẽ nguệch ngoạc

Một tính năng mới đầy hứa hẹn vừa bị rò rỉ, cho thấy Google Gemini sắp có khả năng phân tích hình ảnh chuyên sâu hơn bao giờ hết. Người dùng sẽ sớm có thể khoanh tròn hoặc thậm chí vẽ nguệch ngoạc lên một phần cụ thể của bức ảnh để yêu cầu AI phân tích, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, một sự kết hợp mạnh mẽ giữa Gemini và tính năng 'Circle to Search' tiện lợi.

Gemini sắp có thể khoanh vùng đối tượng để AI phân tích và xóa vật thể

Trong một phát hiện mới nhất từ việc 'mổ xẻ' phiên bản ứng dụng Google 16.42.61.sa.arm64, trang tin Android Authority đã tìm thấy bằng chứng về một công cụ đánh dấu đang được phát triển cho Google Gemini.

Google nâng tầm độ thông minh cho Gemini với khả năng 'vẽ vời' lên hình ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID POLICE

Hiện tại, người dùng có thể tải ảnh lên Gemini để đặt câu hỏi chung chung, nhưng không thể chỉ định AI tập trung vào một khu vực cụ thể. Tính năng mới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Thay vì chỉ tải ảnh lên, người dùng sẽ có thêm tùy chọn 'vẽ' lên ảnh sau khi tải chúng lên trường nhập câu lệnh (prompt).

Các ảnh chụp màn hình bị rò rỉ cho thấy một bộ công cụ vẽ với nhiều màu sắc. Người dùng có thể sử dụng chúng để khoanh tròn một vật thể, gạch chân một dòng chữ, hoặc vẽ nguệch ngoạc lên một khu vực bất kỳ trên ảnh. Sau đó, họ có thể gửi hình ảnh đã được đánh dấu này cho Gemini, kèm theo một câu hỏi hoặc yêu cầu cụ thể.

Ví dụ, các chuyên gia của Android Authority đã thử nghiệm bằng cách yêu cầu Gemini xóa phần được đánh dấu khỏi ảnh, kết quả trả về 'hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên'. Báo cáo chỉ ra rằng khả năng chỉnh sửa và tạo sinh hình ảnh này được hỗ trợ bởi mô hình Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana).

Điều này mở ra vô số tiện ích thực tế, chẳng hạn như bạn có thể khoanh tròn một món ăn trong ảnh và hỏi công thức, đánh dấu một tòa nhà và hỏi thông tin lịch sử hoặc đơn giản là chọn một vật thể thừa và yêu cầu AI xóa nó đi.

Mặc dù giao diện công cụ vẽ có vẻ chưa được trau chuốt, nhưng việc nó hoạt động đúng như dự kiến cho thấy Google có thể sẽ sớm phát hành rộng rãi tính năng này. Đây được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng phân tích mạnh mẽ của Gemini và sự tiện lợi, trực quan của 'Circle to Search', một tính năng mà nhiều người dùng tỏ ra thích thú ngay sau khi được trải nghiệm.