Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng

Kiến Văn
Kiến Văn
23/10/2025 16:07 GMT+7

Google đang nỗ lực cải tiến trợ lý AI Gemini nhằm mang đến trải nghiệm trò chuyện hữu ích và thoải mái hơn cho người dùng.

Hiện tại, khi người dùng giao tiếp với Gemini và tạm dừng một chút, trợ lý này thường ngừng nghe. Điều này có thể gây khó chịu, đặc biệt khi người dùng đang suy nghĩ về câu trả lời tiếp theo.

Để khắc phục vấn đề này, Google đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép người dùng khóa micrô. Cụ thể, họ chỉ cần nhấn và giữ nút micrô trong ứng dụng Gemini, micrô sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi có sự tạm dừng trong cuộc trò chuyện. Khi hoàn tất, chỉ cần nhấn nút dừng. Tính năng này giúp người dùng không phải vội vàng nói và tránh tình trạng bị ngắt lời khi đang suy nghĩ.

Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng - Ảnh 1.
Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng - Ảnh 2.
Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng - Ảnh 3.
Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng - Ảnh 4.

Google đang nỗ lực thêm nút tắt tiếng vào Gemini

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Tùy chọn micrô mới này đã có trong phiên bản thử nghiệm mới nhất (16.42.61) của ứng dụng Google, bao gồm cả phím tắt Gemini. Mặc dù tính năng này hiện chưa được triển khai cho tất cả người dùng nhưng công ty đang tích cực thử nghiệm và có thể sẽ sớm ra mắt.

Google liên tục thực hiện cải tiến cho Gemini

Ngoài ra, Google cũng đang nghiên cứu thiết kế cải tiến cho lớp phủ Gemini Live, cho phép người dùng di chuyển nút này đến nhiều vị trí khác nhau trên màn hình, như trái, phải, trên cùng, giữa hoặc dưới cùng, giúp không làm gián đoạn trải nghiệm khi sử dụng các ứng dụng khác.

Những thay đổi này đang trong quá trình thử nghiệm và có thể chưa có sẵn ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng cho thấy Google đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và nỗ lực cải thiện Gemini để mang đến những cuộc trò chuyện tự nhiên và thoải mái hơn.

Tin liên quan

Google TV bước sang kỷ nguyên AI với Gemini

Google TV bước sang kỷ nguyên AI với Gemini

Việc triển khai bản nâng cấp Gemini trên Google TV được coi là một trong những cải tiến quan trọng nhất từ trước đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Gemini Google chatbot AI trí tuệ nhân tạo tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận