Nâng cấp nhỏ trên Gemini tạo sự khác biệt cho người dùng

Hiện tại, khi người dùng giao tiếp với Gemini và tạm dừng một chút, trợ lý này thường ngừng nghe. Điều này có thể gây khó chịu, đặc biệt khi người dùng đang suy nghĩ về câu trả lời tiếp theo.

Để khắc phục vấn đề này, Google đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép người dùng khóa micrô. Cụ thể, họ chỉ cần nhấn và giữ nút micrô trong ứng dụng Gemini, micrô sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi có sự tạm dừng trong cuộc trò chuyện. Khi hoàn tất, chỉ cần nhấn nút dừng. Tính năng này giúp người dùng không phải vội vàng nói và tránh tình trạng bị ngắt lời khi đang suy nghĩ.

Google đang nỗ lực thêm nút tắt tiếng vào Gemini ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Tùy chọn micrô mới này đã có trong phiên bản thử nghiệm mới nhất (16.42.61) của ứng dụng Google, bao gồm cả phím tắt Gemini. Mặc dù tính năng này hiện chưa được triển khai cho tất cả người dùng nhưng công ty đang tích cực thử nghiệm và có thể sẽ sớm ra mắt.

Google liên tục thực hiện cải tiến cho Gemini

Ngoài ra, Google cũng đang nghiên cứu thiết kế cải tiến cho lớp phủ Gemini Live, cho phép người dùng di chuyển nút này đến nhiều vị trí khác nhau trên màn hình, như trái, phải, trên cùng, giữa hoặc dưới cùng, giúp không làm gián đoạn trải nghiệm khi sử dụng các ứng dụng khác.

Những thay đổi này đang trong quá trình thử nghiệm và có thể chưa có sẵn ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng cho thấy Google đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và nỗ lực cải thiện Gemini để mang đến những cuộc trò chuyện tự nhiên và thoải mái hơn.