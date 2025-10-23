Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google TV bước sang kỷ nguyên AI với Gemini

Kiến Văn
Kiến Văn
23/10/2025 09:34 GMT+7

Việc triển khai bản nâng cấp Gemini trên Google TV được coi là một trong những cải tiến quan trọng nhất từ trước đến nay.

Theo TechRadar, tính năng này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Hiện tại, Gemini đã có mặt trên TV TCL QM9K, tuy nhiên có thông tin cho biết trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) này sẽ sớm xuất hiện trên các mẫu Smart TV Sony Bravia, mặc dù Google chưa công bố Sony trong danh sách các thiết bị hỗ trợ Gemini.

Google TV bước sang kỷ nguyên AI với Gemini - Ảnh 1.

Gemini xuất hiện trên mẫu TV Sony Bravia của người dùng Proshis_Saha_Swopna trên Reddit

ẢNH: TECHRADAR

Một người dùng TV Sony Bravia đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình trên Reddit, cho thấy bản cập nhật đang được triển khai trên TV chạy phiên bản Android TV 14 của mình. Với tên tài khoản Proshis_Saha_Swopna, người dùng này cho biết: "Biểu tượng Gemini đã xuất hiện trên màn hình chính của tôi với giao diện mới sau khi tôi cập nhật ứng dụng Google TV Home từ Play Store".

Gemini sẽ mang đến Google TV những tính năng nào?

Ảnh chụp màn hình chia sẻ cho thấy các tùy chọn cá nhân hóa và nhiều giọng nói mới, bao gồm Oxalis, Fern, Croton, Amaryllis, Pothos và Calathea, được lấy từ loa Nest của Google. Tổng cộng có 10 giọng nói để lựa chọn, tương đương với số lượng giọng nói trên Gemini dành cho thiết bị di động, mặc dù tên gọi và mô tả có sự khác biệt. Chẳng hạn, giọng nói Nova trên Android được gọi là Bloom trên Google TV, với chủ đề thực vật thay vì thiên văn học.

Mục tiêu của bản nâng cấp này là cải thiện khả năng tương tác của TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi như "Cho tôi xem chương trình được đánh giá cao nhất trên HBO Max" với giao diện giọng nói mang tính hội thoại hơn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể yêu cầu tóm tắt các tiêu đề trong ngày, tạo ảnh bảo vệ màn hình, tìm kiếm các clip YouTube liên quan và tạo hình ảnh.

Google ra mắt Gemini để cạnh tranh với ChatGPT

Vậy khi nào người dùng có thể mong đợi bản cập nhật này? Google cho biết bản nâng cấp sẽ có mặt đầu tiên trên TCL QM9K ngay khi mở hộp trước khi được triển khai trên các mẫu TCL QM7K, QM8K và X11K vào cuối năm nay. Các mẫu TV khác như Hisense U8, U7 và UX cũng sẽ được nâng cấp lên Gemini vào năm 2025, cùng với Google TV Streamer và hộp phát trực tuyến Walmart onn 4K Pro.

Với những thông tin nói trên, có thể thấy vào năm sau, tính năng Gemini sẽ có mặt trên nhiều mẫu TV hàng đầu hiện nay. Nếu đã thấy tính năng này xuất hiện, người dùng có thể là một trong số ít người may mắn sở hữu nó.

