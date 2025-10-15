Điều gì giúp Gemini vượt mặt ChatGPT trên thiết bị di động?

Cả Gemini và ChatGPT đều có phiên bản miễn phí và gói trả phí dành cho người dùng thường xuyên. Người dùng phổ thông thường ưa chuộng các tính năng miễn phí như chatbot, hỗ trợ bài tập, viết lách, chỉnh sửa và tạo hình ảnh.

Gemini đang ngày càng chứng minh sức mạnh trên thiết bị di động ẢNH: REUTERS

ChatGPT ra mắt ứng dụng trên Google Play vào tháng 7.2023 và đã đạt hơn 500 triệu lượt tải xuống trên Android. Trong khi đó, Gemini được phát hành vào tháng 2.2024, chỉ sau gần một năm, nhưng lượng tải xuống vẫn tương đương với ChatGPT. Nguyên nhân nào đã giúp Gemini phát triển nhanh đến vậy?

Những lợi thế của Gemini so với ChatGPT

Điều đầu tiên không thể không nhắc đến chính là Gemini chỉ chiếm 5 MB dung lượng trên Android, trong khi ChatGPT chiếm tới 62 MB.

Hơn nữa, mặc dù cả Gemini và ChatGPT đều cung cấp nhiều chức năng tương tự, Gemini hiện dẫn đầu trong lĩnh vực người dùng di động nhờ vào công cụ chỉnh sửa hình ảnh mới.

Vào tháng 8 năm nay, Gemini giới thiệu công cụ chỉnh sửa hình ảnh cải tiến được gọi là Nano Banana, ngay lập tức giúp tăng mạnh số lượt tải xuống. Tính năng này thu hút người dùng nhờ quy trình chỉnh sửa đơn giản, dễ sử dụng, đặc biệt là cho những người chưa có kinh nghiệm với các công cụ phức tạp như Adobe Photoshop. Việc miễn phí cũng là một điểm cộng lớn trong bối cảnh phần mềm chỉnh sửa hình ảnh thường có giá cao.

OpenAI sẽ phải làm nhiều điều nếu không muốn Gemini bỏ xa ẢNH: AFP

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh của Gemini cho phép người dùng tạo ra các nhân vật nhất quán, giữ nguyên đặc điểm khuôn mặt ngay cả khi có những thay đổi nhỏ. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi kiểu tóc, trang phục, hoặc kết hợp nhiều ảnh thành một cảnh chỉ bằng các lệnh văn bản đơn giản. Để đảm bảo an toàn, Gemini sẽ đặt hình mờ AI lên bất kỳ hình ảnh nào được chỉnh sửa nhằm ngăn chặn việc sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Ngoài ra, Gemini còn có lợi thế về khả năng tích hợp với các ứng dụng Google, giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin từ Gmail, Google Maps, Google Drive và nhiều ứng dụng khác. Điều này tạo ra trải nghiệm liền mạch cho những người sử dụng Google trong việc quản lý cuộc sống hằng ngày. Trong khi đó, ChatGPT cũng hỗ trợ một số ứng dụng như Spotify và Expedia, nhưng không thể truy cập Gmail và yêu cầu liên kết thủ công với tài khoản Google.

Dù cả hai ứng dụng đều có những tính năng tương tự, Gemini hiện thu hút người dùng di động nhờ vào tính năng chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ và khả năng tích hợp tốt với các ứng dụng Google trong một dung lượng nhẹ hơn nhiều. Tất nhiên, OpenAI sẽ không thể ngồi yên, điều này hứa hẹn giúp cuộc cạnh tranh giữa ChatGPT và Gemini trong năm tới sẽ rất thú vị.