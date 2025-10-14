Choáng với khối tài sản trong vụ Shark Bình: 600 cây vàng, 18 sổ đỏ,... bị phong tỏa

Tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình mới khám phá, đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin thêm một số nội dung liên quan đến vụ án Shark Bình.

Phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng trong vụ án Shark Bình

Theo đại tá Trung, trong vụ án có 10 bị can, PC03 Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam toàn bộ số bị can này về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, để phục vụ điều tra.

Nói về quan hệ hôn nhân giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh cũng như đồn thổi việc cặp đôi này ly hôn nhằm "tẩu tán tài sản", đại tá Trung khẳng định, đây là quan hệ dân sự, cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác giữa hai vợ chồng Shark Bình. Do vậy, ông Bình và bà Oanh vẫn quan hệ vợ chồng chính thức.

Đại tá Trung cho hay, đến nay, Công an Hà Nội đã nhận đơn tố giác của 4 bị hại, bị chiếm đoạt tổng số hơn 6 tỉ đồng. Công an Hà Nội xác định ông Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về các vụ án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại hội nghị, thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, khẳng định vụ án mới được khám phá, nhưng Công an Hà Nội đã nắm được hành vi của Shark Bình cùng những người liên quan, đồng thời thu tài liệu xoay quanh hệ sinh thái của ông Bình từ lâu, chứ không phải có đơn tố giác và hệ sinh thái đóng cửa mới vào cuộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5.2021, Shark Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số người "có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số" thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "tiền số Antex" - được lưu giữ trên ví điện tử binance. Tiền góp vốn ban đầu 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình là 2 tỉ đồng.

10 bị can trong vụ án ẢNH: NB

Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Để vận hành dự án tiền số Antex, ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án. Trong đó, có các chi phí như trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet.

Nhóm ông Bình dự kiến bán tổng 100 tỉ "đồng tiền số Antex" ra thị trường. Riêng tháng 8.2021 đến tháng 11.2021, nhóm của ông Bình phát hành và bán 33,2 tỉ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỉ đồng).

Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ẢNH: NB

Cuối năm 2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Ông Bình cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Động thái này được cho là để tránh xảy ra tình trạng bán tháo để rút vốn khỏi dự án, gây sụt giảm giá trị.

Công an Hà Nội cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Shark Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau và sử dụng không đúng mục đích.

Công an Hà Nội xác định Shark Bình và nhóm cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.