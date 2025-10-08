Từng được biết đến là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình (được biết đến với biệt danh Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, thời gian gần đây đang gây xôn xao dư luận khi bị một người nhận là CTO (tức Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx tố là người đứng sau, chỉ đạo việc rút thanh khoản của dự án AntEx, khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Bị tố đứng sau vụ sập dự án tiền số AntEx: Shark Bình là ai?

Tại họp báo quý 3.2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về vụ việc này.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh về dự án AntEx và lùm xùm liên quan Shark Bình, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra.