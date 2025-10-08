Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bị tố đứng sau vụ sập dự án tiền số AntEx: Shark Bình là ai?
Video Thời sự

Bị tố đứng sau vụ sập dự án tiền số AntEx: Shark Bình là ai?

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/10/2025 15:43 GMT+7

Ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến với biệt danh Shark Bình, là doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Phương Oanh.

Từng được biết đến là một doanh nhân nổi danh trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình (được biết đến với biệt danh Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, thời gian gần đây đang gây xôn xao dư luận khi bị một người nhận là CTO (tức Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx tố là người đứng sau, chỉ đạo việc rút thanh khoản của dự án AntEx, khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền.

Bị tố đứng sau vụ sập dự án tiền số AntEx: Shark Bình là ai?

Tại họp báo quý 3.2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về vụ việc này.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh về dự án AntEx và lùm xùm liên quan Shark Bình, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Shark Bình bị tố ngược là người chỉ đạo rút thanh khoản, khiến AntEx sập- Ảnh 1.

Logo dự án AntEx trước hình ảnh Shark Bình trong buổi livestream ngày 26.9

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tin liên quan

Tình tiết mới vụ xe điên tông quán nhậu ở Gia Lai, hé lộ nguyên nhân

Tình tiết mới vụ xe điên tông quán nhậu ở Gia Lai, hé lộ nguyên nhân

Sáng 8.10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Bình Dương (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Shark Bình Nguyễn Hòa Bình AnteX Phương Oanh Nexttech shark bình là ai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận