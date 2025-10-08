Phó bí thư Hà Nội: 'Nếu chúng ta không bị ngập là đã thấy hạnh phúc rồi'

Ngày 8.10, tại buổi họp báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết chủ đề của đại hội lần này có 4 thành tố. Đó là phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phó bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: KHẮC HIẾU

Với nội dung phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, ông Phong cho biết đây là mục tiêu hướng đến không phải chỉ của riêng nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn mang tính chất lâu dài.

Lý giải về thuật ngữ "hạnh phúc" trong chủ đề lần này, ông Phong cho rằng, từ khi con người có nhà nước, có giai cấp thì vấn đề hạnh phúc đã được tất cả các nhà nước quan tâm và điều không có điểm dừng. Hay nói cách khác, nhu cầu về hưởng thụ hạnh phúc của con người là không điểm dừng.

"Ví dụ như mấy ngày vừa qua, nếu chúng ta không bị ngập, không bị chậm giờ đi làm, không bị ách tắc. Chỉ cần những điều như thế thôi, chúng ta đã cảm thấy là hạnh phúc rồi. Ở đây muốn nói đến tất cả mọi việc từ suy nghĩ, hành động, từ những việc làm lớn cho đến những việc làm nhỏ của cả hệ thống chính trị, chúng ta đều phải hướng đến một mục tiêu cao nhất đó chính là hạnh phúc của nhân dân", ông Phong nói.

Theo ông Phong, việc đưa thuật ngữ "hạnh phúc" vào chủ đề đại hội lần này để khẳng định một quyết tâm, một định hướng xuyên suốt của Đảng bộ TP.Hà Nội.

"Quan điểm xuyên suốt là cả hệ thống chính trị thành phố làm bất cứ việc gì, suy nghĩ và hành động bất cứ việc gì đều phải hướng đến mục tiêu là để giúp cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nhân dân được hạnh phúc hơn", ông Phong cho biết thêm.

Văn kiện đại hội bớt hàn lâm, đi vào từng vấn đề cụ thể

Nói thêm về điểm mới trong việc xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố xác định văn kiện của đại hội không phải chỉ dùng trong hệ thống chính trị hoặc của các cơ quan đảng hoặc chỉ đối với cán bộ đảng viên. Mà còn có một mong muốn, đó là văn kiện của đại hội phải được tuyên truyền, phải được phổ biến đến với tất cả nhân dân thủ đô.

Vì thế, theo ông Phong, cách thức xây dựng văn kiện cũng đã có sự thay đổi, bớt hàn lâm, bớt những vấn đề chung mà đi vào những vấn đề cụ thể từ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Để từ đó, mọi người dân, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp nhìn vào đó có thể thấy được định hướng thủ đô phát triển trong vòng 5 năm tới và những năm tiếp theo sẽ như thế nào. Người dân có thể theo dõi được là sẽ được thụ hưởng những gì từ những chủ trương, những quyết sách của Đảng bộ TP.Hà Nội.

"Trên cơ sở đó cũng là để tuyên truyền, để động viên, để khích lệ mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp của thủ đô Hà Nội khơi dậy được trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, khát vọng phát triển để đóng góp sức mình, công sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Phát triển thủ đô không chỉ là riêng của hệ thống chính trị mà là của tất cả mọi người", ông Phong chia sẻ thêm.