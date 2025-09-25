Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini có thể tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm

Kiến Văn
Kiến Văn
25/09/2025 19:09 GMT+7

Google đang phát triển tính năng Gemini Live cho phép người dùng tương tác dễ dàng hơn với nội dung trên màn hình điện thoại.

Gemini Live là tính năng ra mắt lần đầu vào tháng 8.2024 và liên tục được cải tiến sau hơn một năm phát hành. Dữ liệu phân tích mới từ Android Authority dựa trên mã nguồn của ứng dụng Google cho thấy, công ty có thể đang tìm cách mở rộng quyền truy cập của Gemini vào màn hình điện thoại, với sự đồng ý của người dùng.

Gemini thêm vũ khí tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm - Ảnh 1.

Người dùng thêm phần tiện lợi khi sử dụng Gemini

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Hiện tại, để hỏi Gemini về nội dung trên màn hình, người dùng cần mở lớp phủ Gemini và kích hoạt tính năng này bằng một từ hoặc nút, sau đó chọn tùy chọn "Ask about screen". Nhưng với thiết lập mới, Google có thể cung cấp một tùy chọn cho phép Gemini tự động nhận diện khi nào người dùng có câu hỏi về nội dung trên màn hình, từ đó tự động hiển thị thông tin cần thiết để trả lời.

Gemini thay đổi cách tương tác với màn hình điện thoại

Android Authority đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy Google đang chuẩn bị một menu mới mang tên "Screen Context" với cài đặt "Let gemini infer when it should access your screen for more context". Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ giúp Gemini nhận diện nội dung trên màn hình và cung cấp thông tin liên quan một cách tự động.

Gemini thêm vũ khí tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm - Ảnh 2.
Gemini thêm vũ khí tự đọc nội dung trên điện thoại không cần chạm - Ảnh 3.

Menu Screen Context xuất hiện được ghi nhận

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Ngoài ra, một thông báo sẽ xuất hiện sau mỗi truy vấn, cho biết "Gemini đã tự động chuyển đến màn hình của người dùng để phản hồi", cùng với hướng dẫn cách tắt tính năng này nếu cần.

Mặc dù những thông tin này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể thay đổi, không thể phủ nhận rằng Google đang nỗ lực tích hợp Gemini vào các sản phẩm của mình, đặc biệt là trong dòng Pixel 10.

ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

Gemini đang tạo cơn sốt trên thị trường khi không chỉ dẫn đầu App Store và Google Play mà còn là mô hình AI số 1 trong cuộc khảo sát công khai gần đây.

