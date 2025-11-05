Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps và Photos cùng 'lột xác' với biểu tượng mới sau nhiều năm

Kiến Văn
Kiến Văn
05/11/2025 08:16 GMT+7

Google đang tiến hành làm mới biểu tượng của hai ứng dụng quan trọng là Google Maps và Google Photos.

Theo thông tin từ 9to5Google, đây là một phần trong chiến lược thiết kế tổng thể của Google nhằm thích ứng với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Cả hai biểu tượng mới vẫn giữ nguyên bốn màu đặc trưng của Google, nhưng được cải tiến với hiệu ứng gradient, mang lại vẻ đẹp hiện đại và thu hút hơn.

Google Maps và Photos cùng “lột xác” với biểu tượng mới sau nhiều năm - Ảnh 1.

Hiệu ứng chuyển màu được Google mang đến các biểu tượng Photos và Maps

ẢNH: GOOGLE

Google cho biết, việc áp dụng thiết kế gradient không chỉ làm cho các biểu tượng trở nên nổi bật mà còn tượng trưng cho sự gia tăng năng lượng sáng tạo và đổi mới mà AI mang lại cho các sản phẩm và công nghệ của họ.

Google đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Cụ thể, biểu tượng ứng dụng Google Photos đã được thêm hiệu ứng chuyển màu tạo cảm giác lấp lánh từ trong ra ngoài. Phần bên trong biểu tượng có độ trong suốt giúp duy trì tính thẩm mỹ khi hiển thị trên màn hình chính của smartphone.

Trong khi đó, biểu tượng của ứng dụng Google Maps cũng được thiết kế lại với hình dạng mỏng và hiện đại hơn. Kết quả là vòng tròn bên trong trở nên lớn hơn đáng kể, trong khi các phân vùng chéo của sắc thái xanh lam đã được loại bỏ.

Việc thiết kế lại biểu tượng ứng dụng với hiệu ứng gradient là một bước đi chiến lược của Google, chỉ áp dụng cho những biểu tượng tích hợp với Gemini AI. Điều này giúp người dùng dễ dàng tận dụng các tính năng chính của Gemini thông qua hai ứng dụng này.

Các biểu tượng mới sẽ sớm xuất hiện trên smartphone Android, trở thành một phần dài trong danh sách giao diện ứng dụng của Google được làm mới. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể mà Google bắt đầu triển khai các biểu tượng Google Maps và Photos được thiết kế lại cho người dùng vẫn chưa được công bố.

