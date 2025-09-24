Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini mở rộng sức mạnh AI đến các thiết bị Android

Kiến Văn
Kiến Văn
24/09/2025 16:26 GMT+7

Một trong những tính năng nổi bật nhất trên Pixel 10 là khả năng chỉnh sửa bằng hội thoại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.

Tính năng này của Gemini giúp đơn giản hóa quy trình chỉnh sửa ảnh, cho phép người dùng mô tả chính xác những thay đổi mà họ muốn thực hiện bằng giọng nói. Tin vui cho người dùng Android tại Mỹ, Google vừa thông báo tính năng chỉnh sửa hội thoại sẽ được triển khai trên các điện thoại Android khác kể từ hôm nay.

Gemini mang đến khả năng mà ChatGPT không thể - Ảnh 1.

Google liên tục 'tăng lực' cho Gemini trong thời gian gần đây

ẢNH: AFP

Gemini khẳng định sức mạnh trước ChatGPT

Điều này có nghĩa là bất kỳ ai sở hữu điện thoại Android đủ điều kiện đều có thể thực hiện chỉnh sửa ảnh trong Google Photos chỉ bằng cách sử dụng giọng nói hoặc văn bản mà không cần phải loay hoay với nhiều công cụ phức tạp.

Đối với những người gặp khó khăn với các chi tiết nhỏ trên màn hình cảm ứng, tính năng này thực sự là một giải pháp tuyệt vời. Việc nhờ Gemini thực hiện các thay đổi thay vì phải làm thủ công sẽ tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự bực bội.

Cách sử dụng tính năng này rất đơn giản: người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Photos, chọn bức ảnh cần chỉnh sửa và nhấn vào tùy chọn Help me edit. Sau đó, chỉ cần mô tả những thay đổi mong muốn, Google Photos sẽ tự động hoàn thành công việc.

Dù hiện tại chưa có thông tin về việc tính năng này có được mở rộng ra ngoài Mỹ hay trên nền tảng iOS hay không, nhưng người dùng có thể vui mừng khi một trong những tính năng ấn tượng nhất của Pixel 10 đã được cung cấp cho nhiều người dùng hơn. Đây cũng là điều mang lại lợi thế cho người dùng Gemini do các hạn chế mà Google Photos thực hiện với ChatGPT.

Tin liên quan

ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

ChatGPT hụt hơi, người dùng ồ ạt đổ sang Gemini

Gemini đang tạo cơn sốt trên thị trường khi không chỉ dẫn đầu App Store và Google Play mà còn là mô hình AI số 1 trong cuộc khảo sát công khai gần đây.

