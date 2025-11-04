Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple phát hành iOS 26.1, hỗ trợ tiếng Việt cho AI

Kiến Văn
Kiến Văn
04/11/2025 07:20 GMT+7

iOS 26.1 mang đến trải nghiệm cá nhân hóa sâu hơn cho người dùng iPhone cùng nhiều cải tiến về giao diện, bảo mật và trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple vừa công bố phiên bản iOS 26.1 với một loạt nâng cấp và tính năng mới, trong đó nổi bật là khả năng tùy chỉnh giao diện Liquid Glass, cũng như tùy chọn tắt thao tác vuốt mở Camera trên màn hình khóa. Dưới đây là những điểm nổi bật mà người dùng iPhone nhận được sau khi cập nhật iOS 26.1.

Apple phát hành iOS 26.1, hỗ trợ tiếng Việt cho AI - Ảnh 1.

Người dùng nên sao lưu dữ liệu iPhone trước khi cập nhật iOS 26.1

ẢNH: K. VĂN

Tùy chỉnh Liquid Glass

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tính năng tùy chỉnh Liquid Glass khi người dùng giờ đây có thể lựa chọn giữa chế độ trong suốt (giống như thiết kế hiện tại của iOS 26) và chế độ màu để điều chỉnh độ mờ đục của các mục như thông báo và thanh tab. Các yếu tố hình ảnh khác của Liquid Glass, như biểu tượng ứng dụng trong suốt, vẫn được giữ nguyên.

Để truy cập tính năng này, người dùng có thể vào Settings > Display & Brightness > Liquid Glass trên iPhone và iPad. Trên máy Mac (sau khi cập nhật macOS 26.1), tính năng này có thể được tìm thấy trong Settings > Appearance > Liquid Glass, mặc dù sự khác biệt trên macOS không rõ ràng bằng.

Tắt thao tác vuốt mở Camera

iOS 26.1 cũng giới thiệu một nút chuyển đổi mới cho phép người dùng tắt thao tác vuốt để mở Camera trên màn hình khóa. Tùy chọn này nằm trong Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera.

Apple phát hành iOS 26.1, hỗ trợ tiếng Việt cho AI - Ảnh 2.

Nút điều khiển Camera có trên các mẫu iPhone 16 trở về sau

ẢNH: PHONEARENA

Trước đây, thao tác này đã trải qua nhiều thay đổi, từ vuốt lên đến vuốt từ bên phải vào. Kể từ iPhone X, Apple đã tích hợp các phím tắt Đèn pin và Máy ảnh cho màn hình khóa. Các mẫu iPhone mới hơn cũng có nút điều khiển Camera mang đến cho người dùng một cách mới để khởi động Camera.

Cải tiến khác trong iOS 26.1

Bản cập nhật này còn mang đến nhiều cải tiến khác liên quan đến Apple Intelligence, AirPods Live Translation, Apple TV và iPad Slide Over. Apple Intelligence giờ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Việt, Trung Quốc (phồn thể), Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Tính năng AirPods Live Translation cũng được mở rộng với hỗ trợ cho tiếng Trung Quốc (phồn thể và giản thể), Ý, Nhật và Hàn.

Ngoài ra, Apple đã đổi tên dịch vụ phát video trực tuyến từ Apple TV+ thành Apple TV, đi kèm với một biểu tượng mới. Ứng dụng Settings cũng đã thêm mục Local Capture giúp người dùng thay đổi vị trí lưu tệp ghi hình.

Cuối cùng, iOS 26.1 cải thiện cách tắt báo thức bằng giao diện trượt để mở khóa và thêm cử chỉ vuốt để thay đổi bài hát trong ứng dụng Nhạc.

iOS 26.1 hiện có sẵn cho các thiết bị iPhone 11 cũng như iPhone SE 2 trở về sau. Người dùng có thể truy cập vào Settings > General > Software Update và làm theo hướng dẫn để cài đặt.

Khám phá thêm chủ đề

