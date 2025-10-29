iOS 26.1 giải quyết điểm yếu khi sao lưu trên iPhone

Theo trang 9to5Mac, Apple đang thử nghiệm một nền tảng PhotoKit mới trong iOS 26.1 nhằm cho phép các ứng dụng như Google Photos hay các dịch vụ lưu trữ đám mây khác tự động tải ảnh lên mà không cần mở ứng dụng liên tục.

Người dùng iPhone sắp thoát cảnh “giữ màn hình sáng” khi sao lưu ảnh ẢNH: 9TO5MAC

Trong nội dung mô tả của mình, Apple cho biết kể từ iOS 26.1 trở lên, PhotoKit cung cấp tiện ích mở rộng Background Resource Upload giúp các ứng dụng ảnh thực hiện sao lưu đám mây liền mạch. Hệ thống sẽ tự động quản lý quá trình tải lên ở chế độ nền, ngay cả khi người dùng chuyển ứng dụng hoặc khóa thiết bị, nhằm đảm bảo kết nối và năng lượng được tối ưu.

Sao lưu ảnh trên iPhone dễ hơn nhờ iOS 26.1

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không còn phải mở Google Photos và giữ màn hình sáng suốt quá trình sao lưu như hiện nay - một điểm yếu kéo dài nhiều năm trên iOS.

Apple cho biết việc triển khai tiện ích mở rộng mới qua PhotoKit tương đối đơn giản, nhưng một số phần có thể cần sự chấp thuận từ người dùng để ứng dụng được phép chạy nền. Khi các nhà phát triển cập nhật ứng dụng, người dùng sẽ sớm tận hưởng khả năng sao lưu linh hoạt và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, iOS 26.1 còn được cho là sẽ mở rộng bộ tính năng Apple Intelligence sang nhiều ngôn ngữ mới, đồng thời nâng cấp tính năng Live Translation.

Trong nhiều năm qua, người dùng iPhone thường gặp khó khăn với các tác vụ nền như tải lên hoặc sao lưu tệp. Nhưng với tính năng mới trong iOS 26.1, các ứng dụng như Google Drive, WhatsApp, Instagram hay Google Photos sẽ có thể tải dữ liệu ở chế độ nền ngay cả khi người dùng đang làm việc khác hoặc khi thiết bị bị khóa.