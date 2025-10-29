Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.1 giải quyết điểm yếu khi sao lưu trên iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
29/10/2025 07:29 GMT+7

Apple cuối cùng cũng chuẩn bị mang đến iOS 26.1 một tính năng được cộng đồng người dùng và nhà phát triển mong đợi từ lâu.

Theo trang 9to5Mac, Apple đang thử nghiệm một nền tảng PhotoKit mới trong iOS 26.1 nhằm cho phép các ứng dụng như Google Photos hay các dịch vụ lưu trữ đám mây khác tự động tải ảnh lên mà không cần mở ứng dụng liên tục.

iOS 26.1 giải quyết điểm yếu khiến người dùng iPhone khổ vì sao lưu - Ảnh 1.

Người dùng iPhone sắp thoát cảnh “giữ màn hình sáng” khi sao lưu ảnh

ẢNH: 9TO5MAC

Trong nội dung mô tả của mình, Apple cho biết kể từ iOS 26.1 trở lên, PhotoKit cung cấp tiện ích mở rộng Background Resource Upload giúp các ứng dụng ảnh thực hiện sao lưu đám mây liền mạch. Hệ thống sẽ tự động quản lý quá trình tải lên ở chế độ nền, ngay cả khi người dùng chuyển ứng dụng hoặc khóa thiết bị, nhằm đảm bảo kết nối và năng lượng được tối ưu.

Sao lưu ảnh trên iPhone dễ hơn nhờ iOS 26.1

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không còn phải mở Google Photos và giữ màn hình sáng suốt quá trình sao lưu như hiện nay - một điểm yếu kéo dài nhiều năm trên iOS.

Apple cho biết việc triển khai tiện ích mở rộng mới qua PhotoKit tương đối đơn giản, nhưng một số phần có thể cần sự chấp thuận từ người dùng để ứng dụng được phép chạy nền. Khi các nhà phát triển cập nhật ứng dụng, người dùng sẽ sớm tận hưởng khả năng sao lưu linh hoạt và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, iOS 26.1 còn được cho là sẽ mở rộng bộ tính năng Apple Intelligence sang nhiều ngôn ngữ mới, đồng thời nâng cấp tính năng Live Translation.

Trong nhiều năm qua, người dùng iPhone thường gặp khó khăn với các tác vụ nền như tải lên hoặc sao lưu tệp. Nhưng với tính năng mới trong iOS 26.1, các ứng dụng như Google Drive, WhatsApp, Instagram hay Google Photos sẽ có thể tải dữ liệu ở chế độ nền ngay cả khi người dùng đang làm việc khác hoặc khi thiết bị bị khóa.

Tin liên quan

iOS 26.1 giúp giao diện Liquid Glass dễ đọc hơn

iOS 26.1 giúp giao diện Liquid Glass dễ đọc hơn

Apple sắp mang đến cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao diện Liquid Glass trong suốt quen thuộc trên iPhone và Mac.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.1 bản cập nhật tính năng mới sao lưu dữ liệu Apple hệ điều hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận