iOS 26.1 giúp giao diện Liquid Glass dễ đọc hơn

Trong bản cập nhật iOS 26.1 và macOS Tahoe 26.1 sắp tới, Apple sẽ thêm một nút chuyển đổi mới đối với Liquid Glass, cho phép người dùng lựa chọn giữa hai chế độ: "Clear" (trong suốt) và "Tinted" (có màu).

Tùy chọn Tinted được bổ sung trong phần thiết lập Liquid Glass của iOS 26.1 ẢNH: DIGITALTRENDS

Giao diện "Clear" vẫn giữ nguyên phong cách trong suốt, hiện đại như hiện nay. Trong khi đó, chế độ "Tinted" mới giúp giảm độ trong suốt và tăng độ tương phản, khiến các nút bấm và văn bản trở nên rõ ràng, nổi bật hơn. Những thay đổi này nhằm đáp ứng các phản hồi trực tiếp từ người dùng thử phần mềm, những người mong muốn giao diện có độ tương phản cao hơn để dễ quan sát.

Apple tinh chỉnh Liquid Glass để thân thiện hơn bao giờ hết

Theo Apple, thay đổi này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là một bước tiến về khả năng truy cập. Giao diện "Tinted" giúp nội dung dễ đọc hơn, đặc biệt hữu ích với người có thị lực nhạy cảm hoặc khi sử dụng thiết bị dưới ánh sáng mạnh.

Người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh giao diện Liquid Glass theo sở thích: giữ lại vẻ trong suốt, bóng bẩy mang hơi hướng tương lai, hoặc chuyển sang phong cách đậm nét, dễ đọc hơn. Sự thay đổi này sẽ áp dụng cho toàn bộ hệ thống, bao gồm màn hình khóa, trình cài đặt và các ứng dụng gốc giúp thiết bị trông nhất quán hơn.

Bên cạnh "Liquid Glass", Apple còn chuẩn bị thêm một loạt cải tiến nhỏ khác trong bản cập nhật iOS 26.1, như tính năng "slide to stop" cho báo thức và hẹn giờ, mở rộng ngôn ngữ cho Apple Intelligence, cùng biểu tượng Apple TV được làm mới. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng cho thấy Apple đang tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng một cách tinh tế và thực tế hơn.