Hé lộ 3 cải tiến được iOS 26.1 mang đến iPhone

Theo TechRadar, bản beta mới nhất của iOS 26.1 vừa được tung ra cho các nhà phát triển. Mặc dù không có quá nhiều thay đổi đột phá so với bản trước, các chuyên gia đã phát hiện ra ba điểm mới đáng chú ý, hé lộ những gì sắp có mặt trên iPhone trong thời gian tới.

Apple có 3 thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.1 beta

Đầu tiên, như trang 9to5Mac phát hiện, ứng dụng Apple TV đã có một logo mới với màu sắc rực rỡ hơn so với biểu tượng cũ. Tự bản thân nó có vẻ không phải là một thay đổi lớn, nhưng đây là một phần trong kế hoạch tái định vị thương hiệu mà Apple công bố gần đây. Dịch vụ này giờ đây sẽ được gọi đơn giản là Apple TV thay vì Apple TV+ và theo Apple, nó sẽ có "một bản sắc mới sống động".

Có lẽ sự sống động này cuối cùng sẽ không chỉ dừng lại ở một biểu tượng ứng dụng nhiều màu sắc hơn, nhưng hiện tại, đó là tất cả những gì chúng ta thấy.

iOS 26.1 mang đến 3 thay đổi cho iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Ở một diễn biến khác trong bản beta iOS 26.1, một người dùng X có tên @aaronp613 đã phát hiện ra các đoạn mã cho thấy Apple có thể sớm cung cấp các tích hợp AI của bên thứ ba ngoài ChatGPT. Hiện tại, người dùng có thể kết nối ChatGPT vào Siri để nhận câu trả lời cho các truy vấn phức tạp, nhưng nếu thích một AI khác - chẳng hạn như Gemini của Google - chúng ta vẫn chưa có lựa chọn.

Tuy nhiên, trong bản beta này, một dòng văn bản đã thay đổi từ "Báo cáo một mối quan ngại liên quan đến ChatGPT" thành "Báo cáo một mối quan ngại liên quan đến bên thứ ba", cho thấy rằng các AI của bên thứ ba khác có thể sớm trở thành một tùy chọn.

Đây là điều Apple lần đầu tiên đề cập đến việc triển khai vào năm 2024 và sự thay đổi văn bản này là một dấu hiệu cho thấy nó có thể sắp trở thành hiện thực.

Tính năng cuối cùng được tìm thấy trong iOS 26.1 beta là một mục mới có tên 'Local Capture' trong màn hình cài đặt. Được phát hiện bởi người dùng X @zollotech, mục này cho phép bạn thay đổi nơi lưu các tệp Local Capture và tùy chọn chỉ ghi lại âm thanh. Local Capture là một tính năng cho phép người dùng ghi lại âm thanh và video từ phía của chính mình trong một cuộc gọi hội nghị video.

Ở trên là tất cả những điểm mới trong bản beta iOS 26.1. Các bản beta trước đó cũng đã bổ sung các tính năng và cải tiến khác, chẳng hạn như tính năng giúp không còn ngủ quên với giao diện báo thức được thay đổi và một số điều khiển bằng cử chỉ trong Apple Music.