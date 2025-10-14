Cơn sốt Sora 2 sắp bùng nổ trên Android

Theo Tom’s Guide, sau một thời gian dài làm mưa làm gió trên nền tảng của Apple, 'bom tấn AI' tạo video Sora 2 cuối cùng cũng đã chính thức xuất hiện trên Google Play Store, mở ra hy vọng cho hàng triệu người dùng Android. Tuy nhiên, việc tải về và trải nghiệm ngay lập tức vẫn còn là một chặng đường dài, đặc biệt là với người dùng tại Việt Nam.

Sora 2 đã rục rịch 'lên kệ' nền tảng Android

Thông tin này được xác nhận bởi Artem Russakovskii, người sáng lập trang tin công nghệ uy tín Android Police. Trên mạng xã hội X, ông cho biết: "Ứng dụng Sora của OpenAI vừa xuất hiện trên Google Play Store. Nó chưa khả dụng ngay, nhưng đã mở đăng ký trước tại Mỹ và Canada".

Điều quan trọng là ứng dụng này được đăng tải bởi tài khoản OpenAI chính thức, giúp người dùng tránh được vô số ứng dụng giả mạo đang tràn lan trên kho ứng dụng. Mặc dù chưa có ngày phát hành cụ thể, việc Sora 2 xuất hiện trên Play Store là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngày ra mắt công chúng sẽ không còn xa.

Sora 2 chuẩn bị cập bến nền tảng Android, nhưng vẫn có giới hạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNBC

Tuy nhiên, tương tự như nhiều đợt ra mắt sản phẩm AI khác, OpenAI dường như đang ưu tiên triển khai tại thị trường Mỹ và Canada trước khi mở rộng ra các khu vực khác trên toàn thế giới.

Một rào cản nữa mà người dùng cần biết là ngay cả khi ở trong khu vực được hỗ trợ, việc sử dụng Sora 2 vẫn yêu cầu phải có lời mời hoặc mã đặc biệt. Đây được cho là biện pháp của OpenAI nhằm giảm tải cho hệ thống máy chủ, bởi việc xử lý và tạo ra các video AI chất lượng cao đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ. OpenAI có 'truyền thống' bị quá tải trong các đợt ra mắt sản phẩm mới.

Điều này có nghĩa là người dùng sẽ cần một mã mời được gửi từ những người đã có quyền truy cập, hoặc phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi ứng dụng được mở cửa cho tất cả mọi người.

Kể từ phiên bản đầu tiên ra mắt vào tháng 12.2024, Sora đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các mô hình AI tạo video ấn tượng khác. Tuy nhiên, với Sora 2, OpenAI đã lấy lại vị thế của mình, chủ yếu nhờ vào khả năng đột phá như tạo ra video về các nhân vật và người thật. Dù tính năng này đã được siết chặt hơn, yêu cầu người dùng phải có sự cho phép để sử dụng hình ảnh của người khác, nó vẫn là một bước tiến vượt bậc.

So với các đối thủ lớn nhất hiện nay như Nano Banana của Gemini hay Kling 2.5 Pro, Sora 2 mang lại chất lượng hình ảnh cải thiện rõ rệt. Các video trông chân thực hơn bao giờ hết và thể hiện sự am hiểu sâu sắc về các định luật vật lý trong nhiều kịch bản khác nhau.

Thách thức lớn nhất đối với OpenAI bây giờ là làm thế nào để duy trì mức giá phải chăng cho Sora 2, bởi công nghệ đỉnh cao này đi kèm với chi phí vận hành cao.