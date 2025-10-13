Apple sắp tung iOS 26.0.2 sửa nhiều lỗi nghiêm trọng trên iPhone

Nếu chiếc iPhone của bạn đang gặp phải các vấn đề về hiệu năng như giật lag, ứng dụng đột ngột thoát hay các lỗi kết nối khó chịu sau khi cập nhật lên iOS 26, một tin vui vừa được hé lộ khi Apple đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để phát hành iOS 26.0.2, một bản cập nhật được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các vấn đề này.

iOS 26.0.2 hứa hẹn sửa các lỗi khó chịu trên iPhone

Không giống như các bản cập nhật lớn mang đến nhiều tính năng mới, iOS 26.0.2 sẽ là một bản phát hành tập trung hoàn toàn vào việc 'dọn dẹp' hệ thống. Theo các nguồn tin, mục tiêu chính của Apple lần này là vá các lỗi còn tồn đọng, cải thiện độ ổn định chung và tăng cường các lớp bảo mật quan trọng cho người dùng iPhone.

iOS 26.0.2 hứa hẹn sửa nhiều lỗi nghiêm trọng trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IDROP

Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi công ty tung ra iOS 26.0.1. Mặc dù phiên bản đó đã khắc phục một loạt sự cố về Wi-Fi, Bluetooth, kết nối di động và lỗi hiển thị ảnh, dường như vẫn còn một số vấn đề 'cứng đầu' ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Do đó, sự ra đời của iOS 26.0.2 được xem là bước đi cần thiết để hoàn thiện và đánh bóng nền tảng iOS 26.

Vậy người dùng nên mong đợi điều gì? Bản cập nhật này được cho là sẽ giải quyết các hiện tượng giật lag, đơ máy và tình trạng ứng dụng bị văng đột ngột mà một số người dùng đã báo cáo. Nói cách khác, đây là bản cập nhật tập trung vào 'chất lượng' thay vì 'số lượng'.

Về thời điểm phát hành, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức từ Apple. Tuy nhiên, dựa trên các chu kỳ cập nhật trước đây và thông tin từ chuyên trang MacRumors, có khả năng cao iOS 26.0.2 sẽ được tung ra cho tất cả các mẫu iPhone tương thích trong vài tuần tới.

Điều thú vị là song song với bản cập nhật cho iPhone, Apple cũng được cho là đang thử nghiệm macOS 26.0.2, có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho các mẫu máy Mac thế hệ mới.

Dù chỉ là một bản cập nhật nhỏ, nhưng iOS 26.0.2 lại mang một vai trò quan trọng. Nó không chỉ trấn an người dùng rằng Apple đang lắng nghe và tích cực sửa lỗi, mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc, ổn định trước khi hãng tung ra các bản cập nhật lớn hơn với nhiều tính năng đột phá trong tương lai.