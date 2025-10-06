iOS 26 tích hợp tính năng chỉnh sửa PDF, tách nền ảnh chuyên nghiệp

Theo Tom’s Guide, trong bản cập nhật iOS 26 vừa ra mắt, Apple đã âm thầm trang bị cho iPhone một ứng dụng 'huyền thoại' từ máy Mac có tên là Preview. Đây không chỉ là một tiện ích mới, mà còn là một đòn giáng mạnh vào hàng loạt ứng dụng của bên thứ ba chuyên về quét tài liệu, chỉnh sửa PDF và xử lý ảnh.

Tính năng 'ăn tiền' của Mac cập bến iOS 26

Nếu bạn đã cập nhật lên iOS 26, có thể bạn đã bỏ lỡ biểu tượng mới có tên Preview giữa vô số thay đổi về giao diện. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bổ sung đáng giá nhất, hứa hẹn sẽ thay đổi cách người dùng làm việc với tài liệu và hình ảnh trên iPhone.

Tính năng Preview ít người biết trên iOS 26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Đối với người dùng Mac lâu năm, Preview là một công cụ không thể thiếu, nổi tiếng với sự đa năng và đơn giản. Giờ đây, Apple đã mang sức mạnh đó lên iPhone. Ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện hàng loạt tác vụ mà trước đây đòi hỏi phải cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau:

Chỉnh sửa PDF chuyên sâu: Điền biểu mẫu, thêm chữ ký, chèn văn bản, chú thích và cắt xén file PDF một cách dễ dàng.

Điền biểu mẫu, thêm chữ ký, chèn văn bản, chú thích và cắt xén file PDF một cách dễ dàng. Xử lý ảnh nhanh gọn : Cung cấp các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản như cắt, vẽ, viết chữ. Đặc biệt, tính năng tách nền ảnh (Remove Background) chỉ bằng một cú chạm là một 'sát thủ' thực sự.

: Cung cấp các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản như cắt, vẽ, viết chữ. Đặc biệt, tính năng tách nền ảnh (Remove Background) chỉ bằng một cú chạm là một 'sát thủ' thực sự. Quét tài liệu thông minh: Biến iPhone thành một máy quét di động, tự động nhận diện và chuyển đổi tài liệu giấy thành file kỹ thuật số sắc nét.

Sự xuất hiện của Preview được cài đặt sẵn trên mọi chiếc iPhone chạy iOS 26 được xem là một động thái 'Sherlocking' kinh điển của Apple - tức là tích hợp các tính năng phổ biến của bên thứ ba vào thẳng hệ điều hành.

Điều này đặt ra một thách thức cực lớn cho các ứng dụng vốn kiếm sống nhờ những tính năng này, chẳng hạn như CamScanner (quét tài liệu), Adobe Acrobat Reader (đọc và ký PDF), hay Photoroom (tách nền ảnh). Khi người dùng đã có một công cụ miễn phí, mạnh mẽ và tích hợp sẵn, lý do để họ tìm đến và trả tiền cho các ứng dụng bên thứ ba sẽ giảm đi đáng kể.

Đối với người dùng, đây là một tin tuyệt vời. Họ sẽ có một trải nghiệm liền mạch, không cần cài đặt thêm ứng dụng và tiết kiệm được chi phí. Rõ ràng, Apple đang muốn biến iPhone thành một công cụ làm việc ngày càng mạnh mẽ và tự chủ hơn.