Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26 gây lỗi iMessage khiến Apple phải vào cuộc

Kiến Văn
Kiến Văn
05/10/2025 09:46 GMT+7

Mặc dù iOS 26 mang đến thiết kế mới đẹp mắt và nhiều cải tiến, một số người đã gặp phải vấn đề khi không thể kích hoạt iMessage bằng số điện thoại.

Theo thông tin từ Apple, nguyên nhân của sự cố này có thể do người dùng iPhone chạy iOS 26 đang sử dụng SIM không hoạt động hoặc eSIM trùng với số điện thoại của SIM đang hoạt động trên iPhone.

iOS 26 gây lỗi iMessage khiến Apple phải vào cuộc - Ảnh 1.

Nhiều người dùng iOS 26 đang gặp vấn đề với iMessage

ẢNH: PCMAG

Khi gặp sự cố, người dùng sẽ thấy thông báo "Chưa gửi" đối với các tin nhắn iMessage và không thể nhận được tin nhắn iMessage nào. Thay vào đó, tin nhắn sẽ được gửi và nhận qua giao thức RCS và SMS, hiển thị bằng bong bóng màu xanh lá cây thay vì màu xanh lam của iMessage.

Cách khắc phục sự cố

Để khắc phục tình trạng này, người dùng nên tháo SIM không hoạt động và thử kích hoạt lại iMessage. Đối với eSIM không sử dụng, hãy vào mục Di động trong ứng dụng Cài đặt để xóa. Nếu SIM vật lý không hoạt động, người dùng cần tháo SIM đó ra khỏi iPhone. Sau khi thực hiện các bước này, người dùng có thể kích hoạt lại iMessage bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > Tin nhắn, chạm vào Gửi & nhận, rồi chọn số điện thoại hiển thị.

iOS 26 gây lỗi iMessage khiến Apple phải vào cuộc - Ảnh 2.
iOS 26 gây lỗi iMessage khiến Apple phải vào cuộc - Ảnh 3.

Người dùng có thể điều chỉnh các bước khắc phục sự cố với iMessage thông qua phần Cài đặt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Apple đã cung cấp hướng dẫn chi tiết trên trang hỗ trợ của mình, khẳng định rằng đây không phải là lỗi của iOS 26 mà là do thiết kế. Đối với những người dùng có SIM không hoạt động, việc khắc phục sẽ tương đối đơn giản.

Mặc dù iOS 26 đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ người dùng, với một số người chưa hoàn toàn hài lòng về hệ điều hành mới, Apple cam kết sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng trong thời gian tới. Hiện tại, nhiều người vẫn giữ quan điểm tích cực về iOS 26 và hy vọng các bản cập nhật tiếp theo có thể khắc phục các lỗi được ghi nhận, ví dụ iOS 26.0.1 là phiên bản mới nhất.

Phản ứng trái chiều của người dùng về giao diện iOS 26

Phản ứng trái chiều của người dùng về giao diện iOS 26

iOS 26 mà Apple phát hành vào rạng sáng 16.9 mang đến cho người dùng iPhone một cảm giác mới lạ.

