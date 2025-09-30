Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàng loạt sự cố bủa vây, Apple vội vá lỗi bằng iOS 26.0.1

Kiến Văn
Kiến Văn
30/09/2025 14:14 GMT+7

Sau vài tuần kể từ khi phát hành iOS 26, Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.0.1 đến người dùng iPhone tương thích.

Theo BGR, iOS 26.0.1 được triển khai nhằm khắc phục một số sự cố mà người dùng iPhone gặp phải, đặc biệt liên quan đến giao diện Liquid Glass và hiệu suất hệ thống.

Bản vá 'chữa cháy' iOS 26.0.1 sau phản ánh ồ ạt từ người dùng

Động thái này được Apple đưa ra sau khi nhiều người dùng iPhone Air và iPhone 17 Pro đã báo cáo gặp lỗi với camera khi chụp ảnh tại các buổi hòa nhạc. Một số người cũng cho biết Wi-Fi trên các mẫu iPhone mới nhất thường bị ngắt kết nối tạm thời. Ngoài ra, một số thiết bị iPhone 17 và iPhone Air không thể tải xuống các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Apple Intelligence.

Hàng loạt sự cố bủa vây, Apple vội vá lỗi bằng iOS 26.0.1 - Ảnh 1.

Một loạt sự cố đã được Apple khắc phục thông qua iOS 26.0.1

ẢNH: K. VĂN

Bản cập nhật iOS 26.0.1 sẽ giải quyết những vấn đề này, cùng với lỗi ảnh hưởng đến chức năng tìm kiếm trong ứng dụng Lịch. Cũng theo Apple, họ đang cải thiện tính năng VoiceOver, vốn có thể bị vô hiệu hóa đối với một số người dùng sau khi cập nhật lên iOS 26.

Trước khi phát hành iOS 26.0.1, Apple đã triển khai bản beta đầu tiên của iOS 26.1. Với bản cập nhật này, công ty đang nỗ lực mở rộng hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ hơn trên Apple Intelligence và giới thiệu tính năng Dịch trực tiếp mới. iOS 26.1 beta cũng tiếp tục tinh chỉnh giao diện Liquid Glass, với thiết kế mới được áp dụng cho bàn phím ứng dụng Điện thoại. Ứng dụng Lịch giờ đây có thể làm nổi bật từng sự kiện bằng một thanh màu toàn màn hình, đồng thời Apple đã đổi tên tính năng Rapid Security Updates thành Background Security Improvements.

Cuối cùng, iOS 26.1 beta có thể mở đường cho việc hỗ trợ smartwatch của bên thứ ba như là một phần trong yêu cầu bắt buộc từ Ủy ban châu Âu (EC).

Bên cạnh iOS 26.0.1, Apple cũng đã phát hành các bản cập nhật tương ứng cho iPadOS 26.0.1, macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 và visionOS 26.0.1. Người dùng iPhone 11 trở lên có thể tải về bản cập nhật này bằng cách vào ứng dụng Cài đặt, chọn Cài đặt Chung, sau đó nhấn vào Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.

