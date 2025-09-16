Galaxy Watch8 dẫn đầu xu hướng smartwatch chăm sóc sức khỏe 2025

Kết quả bình chọn đồng hồ thông minh (smartwatch) nửa đầu 2025 cho thấy thị hiếu người dùng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Tổng cộng 6.214 lượt bình chọn đã được ghi nhận, trong đó Galaxy Watch8 đứng đầu với 1.695 phiếu (27,28%), tiếp đến là Apple Watch Series 10 với 1.549 phiếu (24,93%). Garmin Forerunner 970 đạt 1.318 phiếu (21,21%), Huawei Watch 5 ghi nhận 1.225 phiếu (19,71%) và Xiaomi Watch S4 xếp cuối cùng với 427 phiếu (6,87%).

Chi tiết kết quả bảng bình chọn smartwatch 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không có sản phẩm nào chiếm ưu thế tuyệt đối, khoảng cách giữa nhóm đầu khá sít sao. Galaxy Watch8 dẫn trước Apple Watch Series 10 chưa tới 3%, cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp ngày càng gay gắt. Garmin và Huawei lần lượt ở nhóm giữa, khẳng định đồng hồ thể thao chuyên sâu và thiết kế cao cấp vẫn có thị phần riêng.

Sự quan tâm của người dùng dành cho Galaxy Watch8 phần nhiều đến từ loạt tính năng sức khỏe mới mẻ, từ khuyến nghị giờ ngủ, đo áp lực mạch máu đến chỉ số chống oxy hóa. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy vậy, chiến thắng của Galaxy Watch8 cũng phản ánh việc Samsung đầu tư mạnh cho AI và cảm biến, điều mà các đối thủ đang từng bước triển khai.

Galaxy Watch8 vươn lên dẫn đầu với các chỉ số sức khỏe mới, thiết kế mặt tròn tinh tế và trợ lý AI, phản ánh nhu cầu theo dõi sức khỏe toàn diện của người dùng ẢNH: SAMSUNG

Apple Watch Series 10 duy trì vị trí vững chắc nhờ khả năng kết nối sâu với iPhone và các thiết bị Apple khác. Các tính năng sức khỏe quen thuộc như đo điện tâm đồ hay cảnh báo ngã tiếp tục được nâng cấp độ chính xác. Tuy nhiên, việc thiếu những chỉ số sức khỏe mới khiến Series 10 chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ.

Apple Watch Series 10 giữ vị trí thứ hai nhờ hệ sinh thái Apple gắn kết, trải nghiệm ổn định và tính năng sức khỏe chính xác, dù chưa tạo đột phá công nghệ trong năm nay ẢNH: APPLE

Garmin Forerunner 970 đạt hơn 21% phiếu, chứng tỏ nhu cầu đối với đồng hồ chuyên dụng cho thể thao vẫn rất lớn. Độ chính xác định vị và phân tích hiệu suất là yếu tố then chốt, nhưng thiết kế thiên về chức năng khiến Garmin khó mở rộng sang nhóm người dùng phổ thông.

Garmin Forerunner 970 đứng thứ ba, thể hiện sức hút mạnh mẽ từ đồng hồ thể thao chuyên nghiệp với định vị chính xác, phân tích hiệu suất sâu ẢNH: GARMIN

Huawei Watch 5 với gần 20% phiếu nhấn mạnh ưu thế thiết kế và trải nghiệm mượt mà nhờ HarmonyOS. Tuy vậy, hạn chế về hệ sinh thái ứng dụng quốc tế vẫn là trở ngại khiến sản phẩm khó đạt vị trí cao hơn trong bình chọn.

Với gần 7% phiếu, Xiaomi Watch S4 cho thấy chiến lược giá cạnh tranh và thời lượng pin dài vẫn có chỗ đứng, nhưng ở phân khúc cao cấp, người dùng đặt nặng các tính năng sức khỏe và AI hơn là mức giá rẻ.

Đánh giá chung thị trường smartwatch 2025



Kết quả bình chọn cho thấy thị trường đồng hồ thông minh đã bước vào giai đoạn cạnh tranh đa chiều. Người dùng không còn chọn thiết bị chỉ vì thương hiệu, mà ngày càng cân nhắc đến giá trị thực tế: mức độ theo dõi sức khỏe, khả năng hỗ trợ AI, hay độ chuyên sâu trong thể thao. Bức tranh này cho thấy đồng hồ thông minh năm 2025 đã tiến xa khỏi khái niệm “thiết bị phụ trợ”. Những thiết bị này đang trở thành công cụ công nghệ cá nhân, phản ánh sự lựa chọn phong cách sống và ưu tiên riêng của từng nhóm khách hàng.

Nhìn về nửa cuối 2025, nhiều dự đoán trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong thế hệ đồng hồ thông minh mới. Các hãng có thể mở rộng khả năng dự đoán bệnh lý tiềm ẩn, đưa ra cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu dài hạn, thay vì chỉ đo lường tức thời.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa các chỉ số y tế để được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hứa hẹn sẽ là hướng đi quan trọng. Nếu những bước tiến này được thực hiện, smartwatch không chỉ dừng lại ở thiết bị theo dõi, mà còn trở thành công cụ y tế cá nhân đáng tin cậy hơn.