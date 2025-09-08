Bình chọn smartwatch 2025: Đâu là thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân hiệu quả?

Nửa đầu 2025, đồng hồ thông minh đã vượt khỏi vai trò “thiết bị kèm theo” điện thoại để trở thành trung tâm theo dõi sức khỏe, tập luyện và kết nối AI. Các hãng công nghệ đều đưa ra những cách tiếp cận khác nhau cho smartwatch của mình, có sản phẩm hướng mạnh vào dữ liệu sức khỏe chuyên sâu, có thiết bị tối ưu cho thể thao chuyên nghiệp, cũng có lựa chọn tập trung vào giá trị phổ thông.

Trong cuộc bình chọn lần này, 5 mẫu đồng hồ tiêu biểu được Thanh Niên đề cử gồm Samsung Galaxy Watch8, Xiaomi Watch S4, Huawei Watch 5, Apple Watch Series 10 và Garmin Forerunner 970. Đây là những sản phẩm đại diện cho năm hướng đi nổi bật: sức khỏe toàn diện, hệ sinh thái ổn định, thiết kế cao cấp, giá trị phổ thông và hiệu suất thể thao.

Samsung Galaxy Watch8: công nghệ sức khỏe và AI đồng hành

Galaxy Watch8 tiếp tục giữ mặt tròn đặc trưng, nhưng được tinh chỉnh với thiết kế viền đệm tinh tế, mang lại cảm giác hiện đại hơn. Điểm nổi bật là loạt tính năng sức khỏe chưa từng xuất hiện ở nhiều đối thủ. Hướng dẫn trước khi đi ngủ phân tích nhịp sinh học để khuyến nghị thời điểm đi ngủ lý tưởng. Sức ép lên mạch máu giúp quản lý áp lực tim mạch, trong khi Chỉ số chống oxy hóa đo carotenoid chỉ trong vài giây, mở rộng phạm vi theo dõi sức khỏe sang cả khía cạnh lão hóa.

Galaxy Watch8 với thiết kế viền đệm tinh tế, bổ sung nhiều chỉ số sức khỏe mới, tích hợp trợ lý AI Gemini hỗ trợ giọng nói ẢNH: SAMSUNG

Ở lĩnh vực thể thao, tính năng Hướng dẫn chạy bộ cá nhân theo dõi cấp độ chạy, xây dựng kế hoạch luyện tập theo thời gian thực. Kèm theo đó là Theo dõi chánh niệm, giúp người dùng ghi lại tâm trạng và tập các bài thở giảm căng thẳng. Cảm biến BioActive 3 trong 1 đo nhịp tim, SpO₂, điện tâm đồ và phân tích thành phần cơ thể. Đặc biệt, lần đầu tiên trợ lý Gemini được tích hợp, cho phép điều khiển bằng giọng nói tự nhiên. Nhờ vậy, Galaxy Watch8 thể hiện vai trò của một thiết bị sức khỏe – AI kết hợp, không chỉ đơn thuần là phụ kiện.

Apple Watch Series 10: ổn định trong hệ sinh thái

Apple Watch Series 10 giữ thiết kế vuông vắn, viền mỏng hơn và chất liệu cao cấp. Điểm mạnh lớn nhất là khả năng kết nối trơn tru trong hệ sinh thái Apple: đồng bộ iPhone, iPad, MacBook một cách liền mạch. Các tính năng sức khỏe truyền thống như đo điện tâm đồ, cảnh báo ngã, theo dõi nhịp tim và giấc ngủ tiếp tục được cải thiện độ chính xác.

Apple Watch Series 10 củng cố hệ sinh thái,cùng Apple Intelligence và cải thiện độ chính xác các chỉ số sức khỏe ẢNH: APPLE

Sự xuất hiện của Apple Intelligence nâng tầm Siri, giúp đưa ra gợi ý cá nhân hóa và tự động hóa thao tác. Tuy nhiên, Series 10 không tạo nhiều đột phá so với thế hệ trước, mà chủ yếu củng cố trải nghiệm quen thuộc và ổn định – yếu tố vốn là lý do chính khiến Apple Watch vẫn giữ nhóm người dùng trung thành.

Huawei Watch 5: thiết kế cao cấp, tính năng chi tiết

Huawei Watch 5 gây ấn tượng với khung thép không gỉ và màn hình AMOLED sống động. Điểm mạnh của sản phẩm nằm ở sự chú trọng chi tiết cho các chỉ số sức khỏe cơ bản như nhịp tim, giấc ngủ, stress, kèm theo giao diện mượt mà trên hệ điều hành HarmonyOS.

Huawei Watch 5 sở hữu khung thép không gỉ, màn hình AMOLED sắc nét, tập trung chi tiết vào nhịp tim, giấc ngủ và mức độ căng thẳng ẢNH: HUAWEI

Thiết kế sang trọng giúp thiết bị phù hợp cả trong môi trường công việc lẫn thể thao. Dù vậy, hạn chế lớn của Watch 5 là sự thiếu hụt trong hệ sinh thái ứng dụng quốc tế và khả năng kết nối sâu với nền tảng phổ biến, khiến sản phẩm khó phát huy toàn bộ tiềm năng ngoài thị trường Trung Quốc.

Xiaomi Watch S4: lựa chọn phổ thông cân bằng

Trong khi nhiều hãng theo đuổi tính năng cao cấp, Xiaomi tiếp tục giữ chiến lược phổ thông. Watch S4 sở hữu màn hình sáng rõ, hiển thị lớn, cùng thời lượng pin dài hơn mức trung bình – lợi thế đáng kể với nhóm người dùng trẻ thường không muốn sạc thiết bị quá thường xuyên.

Xiaomi Watch S4 nổi bật với pin dài, màn hình sáng rõ, tích hợp đầy đủ tính năng sức khỏe cơ bản và mức giá dễ tiếp cận. ẢNH: XIAOMI

Tính năng theo dõi sức khỏe cơ bản từ nhịp tim, giấc ngủ đến SpO₂ được đảm bảo, cùng nhiều chế độ luyện tập phong phú. Điểm cộng lớn nhất vẫn là giá bán cạnh tranh, giúp Xiaomi Watch S4 trở thành lựa chọn “dễ vào” cho số đông, nhất là người lần đầu trải nghiệm smartwatch.

Garmin Forerunner 970: đồng hành của vận động viên

Khác với các đối thủ hướng tới lối sống đa năng, Garmin Forerunner 970 tập trung duy nhất vào thể thao. Đồng hồ trang bị hệ thống định vị toàn cầu chính xác, phân tích hiệu suất chi tiết và đưa ra kế hoạch tập luyện chuyên sâu, đặc biệt cho người chạy bộ.

Garmin Forerunner 970 hướng tới vận động viên chạy bộ, pin nhiều ngày, định vị toàn cầu chính xác và phân tích hiệu suất luyện tập chuyên sâu. ẢNH: GARMIN

Thiết kế ít chú trọng thời trang, thiên về độ bền, kèm pin nhiều ngày liền giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong giải đấu dài hơi. Với nhóm vận động viên bán chuyên hoặc người luyện tập nghiêm túc, Forerunner 970 là lựa chọn chuyên biệt, khó có sản phẩm nào thay thế.

Xu hướng smartwatch nửa đầu 2025

Nhìn vào năm sản phẩm đề cử, có thể thấy đồng hồ thông minh đang chia thành ba hướng chính. Galaxy Watch8 và Huawei Watch 5 tập trung mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe. Apple Watch Series 10 củng cố sức mạnh hệ sinh thái. Garmin duy trì ưu thế trong mảng thể thao, còn Xiaomi mang đến lựa chọn phổ thông cân bằng.

Điểm chung đáng chú ý là sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa sức khỏe và trí tuệ nhân tạo. Những chỉ số như Sức ép lên mạch máu hay Chỉ số chống oxy hóa cho thấy smartwatch đã bước sang giai đoạn theo dõi sức khỏe sâu hơn. Trong khi đó, sự xuất hiện của các trợ lý AI như Gemini hay Apple Intelligence biến đồng hồ thông minh thành công cụ giao tiếp và quản lý thông tin, không kém cạnh smartphone.

Nửa đầu 2025, smartwatch đã khẳng định vị trí không thể thiếu trong đời sống công nghệ. Bình chọn cho thiết bị tiêu biểu không chỉ là lựa chọn một sản phẩm đeo tay, mà còn là chọn phong cách công nghệ: ưu tiên sức khỏe, hệ sinh thái, hay thể thao chuyên nghiệp.