Top 5 smartwatch cho người đam mê tập luyện thể thao

Nếu đã sẵn sàng đầu tư vào một smartwatch cho nhu cầu tập luyện, dưới đây là những lựa chọn hàng đầu mà mọi người có thể quan tâm.

Galaxy Watch 8

Sở hữu chip và cảm biến sinh trắc học 3 trong 1 tương tự Watch Ultra, Galaxy Watch 8 mang đến nhiều tính năng vượt trội cho người dùng đam mê tập luyện. Pin của máy hoạt động tốt với thời lượng kéo dài hơn 1 ngày sử dụng mang đến cảm giác thoải mái cho hoạt động tập luyện kéo dài.

Galaxy Watch 8 mang đến nhiều tính năng tập luyện giá trị

Ảnh: CTV



Màn hình của Galaxy Watch 8 có độ sáng tối đa 3.000 nit, cao hơn so với 2.000 nit của phiên bản trước nhưng sự khác biệt không rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Đồng hồ cung cấp khả năng hiển thị chỉ số chống oxy hóa bằng cách sử dụng đèn LED để đo nồng độ carotenoid trong da. Tính năng Vascular Load đo lường mức độ căng thẳng của hệ thống mạch máu trong khi người dùng ngủ và tập luyện rất tiện lợi.

Tính năng Running Coach tạo ra chương trình tập luyện dựa trên hiệu suất của người dùng trong bài chạy thử 12 phút để họ có cái nhìn tổng quan và các bài tập được đề xuất có cấu trúc tốt. Với giao diện One UI 8, đồng hồ cho phép truy cập Google Gemini ngay trên cổ tay để việc tương tác trợ lý ảo của Google thêm thuận lợi.

Garmin Venu 3S

Venu 3S trang bị màn hình OLED luôn bật, sắc nét và sống động với kích cỡ 41 mm. Nhờ tích hợp micro và loa ngoài, người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp từ cổ tay, trong khi kết nối Bluetooth với các trợ lý ảo có trên điện thoại giúp việc tương tác thuận tiện hơn. Đồng hồ có trải nghiệm linh hoạt nhờ tương thích cả iOS và Android.

Bên cạnh khả năng phát hiện té ngã, theo dõi sức khỏe trực tiếp và thanh toán không tiếp xúc, Venu 3S cũng tích hợp các cảm biến nhịp tim, GPS, theo dõi nhịp tim liên tục và các tính năng huấn luyện nâng cao trong ứng dụng Garmin Connect và dữ liệu sức khỏe chuyên sâu. Đặc biệt, Venu 3S có thể phát hiện giấc ngủ ngắn, bổ sung các buổi thiền có hướng dẫn bằng âm thanh và chế độ dành cho xe lăn mới.

Galaxy Watch Ultra

Với mức giá 13,49 triệu đồng, Galaxy Watch Ultra là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích hoạt động tập luyện ngoài trời nhờ thời lượng pin có thể sử dụng lên đến 3 ngày trong các thử nghiệm. Đồng hồ được trang bị GPS tần số kép, chế độ chơi nhiều môn thể thao, còi báo động khẩn cấp, độ bền cao, khả năng chống nước 10ATM và nút Quick Button cho phép tùy chỉnh nhanh chóng.

Galaxy Watch Ultra là người bạn đồng hành cho những ai có cường độ tập luyện cao

Ảnh: CNET



Ứng dụng Samsung Health cung cấp trải nghiệm theo dõi sức khỏe toàn diện, đặc biệt với tính năng điều hướng cho các hoạt động đi bộ đường dài và đạp xe. Galaxy Watch Ultra còn tích hợp GPS, phân tích thành phần cơ thể, thông báo nhịp tim không đều, phát hiện té ngã, các tính năng SOS khẩn cấp, điện tâm đồ (EKG) và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Thậm chí, đồng hồ có thể hiển thị chỉ số thông tin sức khỏe do AI cung cấp, phát hiện ngưng thở khi ngủ và chỉ số AGEs về sức khỏe trao đổi chất.

Amazfit Active 2

Active 2 thực sự là lựa chọn đáng chú ý cho những ai hạn chế ngân sách, đặc biệt khi thiết kế vỏ thép không gỉ và kính cường lực tạo cảm giác sang trọng. Thay vì sử dụng WearOS, đồng hồ chạy Zepp OS độc quyền cho trải nghiệm mượt mà và không phụ thuộc vào nền tảng Google.

Amazfit Active 2 trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe

Ảnh: CNET



Active 2 trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản và nhiều tính năng nâng cao như theo dõi nhịp tim liên tục, đo chỉ số SpO2, theo dõi căng thẳng, cảnh báo nhịp tim bất thường và theo dõi nhiệt độ da. Ngoài ra, đồng hồ còn hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến với tính năng dẫn đường, 160 hồ sơ hoạt động tập luyện khác nhau và khả năng tự động theo dõi số lần lặp lại trong các bài tập rèn luyện sức mạnh.

Đồng hồ cũng chú trọng đến các chỉ số hiện đại như điểm sẵn sàng và có thuật toán theo dõi giấc ngủ được cải tiến. Thử nghiệm cho thấy thời lượng sử dụng của đồng hồ rơi vào khoảng 8 - 9 giờ nên khá thoải mái khi tập luyện.

Apple Watch Series 10

Với đầy đủ tính năng về sức khỏe, thể chất và an toàn, Watch Series 10 là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc smartwatch công nghệ cao dễ dàng tích hợp với iPhone. Quá trình thử nghiệm trong các hoạt động như chạy bộ, nâng tạ và ngủ cho thấy đồng hồ có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe và quá trình tập luyện ngay lập tức với iPhone. Các thông báo và cập nhật được gửi đến một cách chính xác và theo thời gian thực.

Apple Watch Series 10 có khả năng đồng bộ khá tốt với iPhone

Ảnh: CNET

Màn hình cảm ứng hoạt động khá nhạy và hiển thị rõ ràng, trực quan, dễ dàng tùy chỉnh. Pin sạc cũng khá nhanh. Người dùng được cung cấp số liệu tập luyện chính xác cho nhiều môn tập luyện và hoạt động khác nhau, đặc biệt nó có thể tự động phát hiện tập luyện giúp theo dõi các hoạt động ngay cả khi người dùng quên bắt đầu tập luyện thủ công.