Phản ứng trái chiều của người dùng về giao diện iOS 26

Bên cạnh giao diện Liquid Glass được thiết kế lại với hiệu ứng kính trong suốt, iOS 26 cũng mang đến một số ứng dụng mới và các tính năng cập nhật cho những ứng dụng hiện có. Đáng chú ý, người dùng không cần phải sở hữu iPhone 17 hay các mẫu mới hơn để trải nghiệm bản cập nhật này bởi nhiều mẫu iPhone cũ từ iPhone 11 (ra mắt năm 2019) trở về sau đều có thể cập nhật iOS 26.

Liquid Glass tạo ra những phản ứng trái chiều của người dùng ẢNH: TOM'S GUIDE

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với bản cập nhật này khi nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về giao diện Liquid Glass khi cho rằng nó làm giảm khả năng sử dụng và chức năng của thiết bị. Một người dùng trên Reddit chia sẻ: "Thiết kế và tính thẩm mỹ đã làm giảm khả năng sử dụng. Hôm nay là một ngày buồn".

Chế độ tối trên iOS 26 cũng nhận về nhiều chỉ trích khi một số người cho rằng hiệu ứng phát sáng quanh các biểu tượng gây mất tập trung và thậm chí chóng mặt. Một người dùng cho rằng phong cách hiệu ứng này dường như được thiết kế bởi những người không sử dụng chế độ tối.

Apple nhắc nhở người dùng khi nâng cấp iOS 26

Trong thực tế, phản ứng của người dùng với iOS 26 không hoàn toàn đồng nhất. Một số cho rằng hiệu suất trên iPhone cũ gặp vấn đề sau khi nâng cấp, một số lại cho biết cảm thấy máy chạy mượt mà hơn. Như chuẩn bị cho các phản ứng này, Apple đã cảnh báo người dùng rằng việc nâng cấp lên iOS 26 có thể gây ra một số sự cố tạm thời ảnh hưởng đến thời lượng pin và hiệu suất.

Ngoài iOS 26, người dùng cũng có thể chọn nâng cấp lên iOS 18.7 ẢNH: K. VĂN

Đối với những người dùng iPhone "đời mới hơn", họ thực sự đánh giá cao các cải tiến mà iOS 26 mang lại, ngay cả khi việc làm quen với giao diện mới có thể cần thêm thời gian. Trên subreddit về iOS, nhiều người dùng đã khen ngợi màn hình khóa mới và các ứng dụng gốc của Apple như Safari.

Nếu đang trì hoãn việc nâng cấp lên iOS 26 nhưng lo ngại về các sự cố bảo mật xảy ra, người dùng có thể lựa chọn cập nhật lên iOS 18.7. Khác với iOS 26 có nhiều tính năng mới hấp dẫn, iOS 18.7 chỉ được tung ra nhằm mục đích cung cấp các bản vá lỗi. Quan trọng hơn, Apple cũng cam kết sẽ cải thiện hiệu suất qua các bản cập nhật dành cho iOS 26 trong tương lai.