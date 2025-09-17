Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tin tức công nghệ

Nên cập nhật iOS 26 hay iOS 18.7?

Kiến Văn
Kiến Văn
17/09/2025 13:38 GMT+7

Bên cạnh iOS 26, Apple cũng cung cấp phiên bản iOS 18.7 khiến nhiều người dùng cảm thấy đắn đo trong việc lựa chọn.

iOS 26 là phiên bản hệ điều hành mới nhất nhằm mang đến nhiều tính năng hấp dẫn cho người dùng iPhone, bao gồm công nghệ Liquid Glass tiên tiến. Tuy nhiên, người dùng có thể cảm thấy lo ngại rằng các bản phát hành đầu tiên, đặc biệt là những phiên bản cải tiến lớn như iOS 26, thường gặp phải một số lỗi.

Nên cập nhật giữa iOS 26 hay iOS 18.7? - Ảnh 1.

Người dùng có thể chọn iOS 18.7 nếu ưu tiên sự ổn định, nhưng iOS 26 mới thực sự tạo ra sự lột xác cho iPhone

ẢNH: K. VĂN

Chính vì vậy, những người cần sự ổn định cho điện thoại, chẳng hạn sử dụng cho mục đích kinh doanh, có thể sẽ ưu tiên cập nhật lên iOS 18.7 - phiên bản đã được kiểm chứng và dễ cài đặt hơn.

Sự khác biệt giữa iOS 26 và iOS 18.7

iOS 18.7 không chỉ cung cấp các bản vá bảo mật quan trọng mà còn được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cho người dùng. Ngược lại, mặc dù còn mới và có thể gặp một số vấn đề, iOS 26 lại mang đến nhiều tính năng thú vị, trong đó Liquid Glass đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người dùng.

Dẫu vậy, iOS 18.7 chỉ được xem là phiên bản phát hành gần như cuối cùng của thế hệ iOS 18, do đó người dùng sẽ không được hỗ trợ cập nhật lâu dài giống như iOS 26. Điều này có nghĩa, nếu iPhone tương thích với iOS 26 và cần được hỗ trợ cập nhật các bản vá bảo mật thường xuyên hơn trong tương lai, việc chọn hệ điều hành này là cần thiết.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tạm thời sử dụng iOS 18.7 để ưu tiên cho sự ổn định. Quan trọng hơn, nền tảng này tương thích với cả các mẫu iPhone Xs, Xs Max và Xr mà iOS 26 không còn hỗ trợ, do đó đây sẽ là con đường duy nhất mà người dùng loạt iPhone này có thể lựa chọn. iOS 26 chỉ tương thích với các phiên bản iPhone 11 trở về sau.

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa iOS 26 và iOS 18.7 phụ thuộc vào nhu cầu cũng như sự mong muốn của từng người dùng. Hiện tại, cả hai bản cập nhật đều đã có sẵn từ Apple, nơi người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm để tải về.

Bình luận (0)

