iPhone Air mỏng nhưng đắt đỏ, những lựa chọn có thể thay thế

Apple đã tạo ra một tuyệt tác kỹ thuật với iPhone Air siêu mỏng chỉ 5,6 mm, nhưng mức giá khởi điểm 999 USD cùng một vài cắt giảm về pin và camera khiến nhiều người phải đắn đo. Nếu bạn yêu thích một chiếc điện thoại mỏng nhẹ nhưng lại e ngại về mức giá của iPhone Air, thì trên thị trường smartphone 2025 vẫn còn nhiều lựa chọn hấp dẫn khác.

Ngoài iPhone Air, còn smartphone siêu mỏng nào đáng mua trong năm 2025?

iPhone Air gây ấn tượng mạnh với khung vỏ titan, chip A19 Pro mạnh mẽ và màn hình ProMotion OLED đỉnh cao. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng kỷ lục, người dùng phải chấp nhận thời lượng pin kém hơn iPhone 17 Pro khoảng một giờ và sự thiếu vắng của camera siêu rộng cũng như camera tele.

iPhone Air siêu mỏng vừa ra mắt của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Nếu những đánh đổi trên cùng mức giá ngàn USD là rào cản với bạn, hãy thử khám phá 4 lựa chọn thay thế sáng giá, vừa có thiết kế mỏng nhẹ, vừa có mức giá phải chăng hơn.

iPhone 17: Lựa chọn 'an toàn' trong hệ sinh thái

Nếu không muốn rời bỏ hệ sinh thái Apple, iPhone 17 chính là sự thay thế hợp lý nhất. Dù không mỏng bằng Air (7,95 mm), máy vẫn sở hữu những nâng cấp đắt giá của năm 2025.

Ưu điểm nổi bật của iPhone 17 là sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz, chip A19 mạnh mẽ, pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và hệ thống loa kép. Quan trọng nhất, nó có thêm camera góc siêu rộng, tăng tính linh hoạt khi chụp ảnh.

iPhone 17 là lựa chọn thay thế cùng hệ sinh thái sáng giá cho iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Với những ưu điểm kể trên, đồng thời mức giá khởi điểm 799 USD (bản 256 GB) rẻ hơn, bạn đã tiết kiệm được khoảng 200 USD so với iPhone Air.

Galaxy S25 Edge: Đối thủ siêu mỏng từ thế giới Android

Nếu tiêu chí hàng đầu là siêu mỏng, Galaxy S25 Edge là cái tên không thể bỏ qua. Với độ dày chỉ 5,8 mm và khung titan, đây là đối thủ xứng tầm nhất của iPhone Air về mặt thiết kế.

Kỳ phùng địch thủ đến từ 'nhà' Samsung có màn hình LTPO OLED 120 Hz, chip Snapdragon 8 Elite hiệu năng cao, bộ nhớ RAM đến 12 GB và hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7. Dù giá niêm yết cao, các chương trình khuyến mãi có thể giúp bạn sở hữu máy với giá từ 700 USD.

Nhưng vẫn có điểm cần cân nhắc, đó là tương tự như iPhone Air, S25 Edge cũng phải hy sinh camera tele để giữ độ mỏng.

Đối thủ S25 Edge của iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Motorola Razr (2025): Phong cách gập độc đáo, giá tốt

Nếu bạn muốn một chiếc điện thoại nổi bật như iPhone Air nhưng theo một cách hoàn toàn khác, thì Razr (2025) đến từ thương hiệu Motorola là câu trả lời. Thiết kế gập vỏ sò độc đáo và mức giá cạnh tranh là điểm sáng của sản phẩm này.

Razr có giá bán lẻ niêm yết là 700 USD, nhưng thường giảm còn 600 USD, thiết kế gập thời trang, chất lượng hoàn thiện tốt và thời lượng pin ấn tượng. Màn hình chính và màn hình phụ đều có chất lượng hiển thị xuất sắc.

Motorola Razr với phong cách gập độc đáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Tuy nhiên, thiết bị sẽ có nhược điểm ở việc sử dụng chip tầm trung MediaTek nên hiệu năng sẽ không thể sánh bằng các flagship đầu bảng, có thể gặp độ trễ khi chơi game nặng.

Samsung Galaxy S25: Cân bằng hoàn hảo giữa giá cả và tính năng

Galaxy S25 là mẫu flagship 'nhỏ gọn' và có giá phải chăng nhất của Samsung trong năm 2025. Dù dày 7,2 mm, máy lại nhẹ hơn cả iPhone Air nhờ khung nhôm. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, màn hình LTPO OLED 120 Hz tuyệt đẹp và hệ thống ba camera cực kỳ linh hoạt, vượt trội hơn hẳn camera đơn trên iPhone Air. Máy cũng hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây.

Với giá từ 800 USD, Galaxy S25 mang đến một trong những gói trang bị toàn diện nhất trong phân khúc.

Galaxy S25 được coi là lựa chọn toàn diện nhất trong phân khúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Lời kết

iPhone Air là một sản phẩm ấn tượng, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Tùy thuộc vào ưu tiên của bạn - dù đó là hệ sinh thái, độ mỏng, sự độc đáo hay sự cân bằng về tính năng - thị trường luôn có những lựa chọn thay thế xuất sắc với mức giá hợp lý hơn rất nhiều.