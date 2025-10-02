iPhone 17 'cân' luôn bản Pro nhờ loạt nâng cấp lớn

Trong nhiều năm qua, người mua iPhone Pro sẽ nhận được các tính năng nổi bật như màn hình sắc nét, pin dung lượng lớn hỗ trợ sạc nhanh, camera độ phân giải cao… Chiến lược này đã khiến iPhone tiêu chuẩn gặp bất lợi so với các thiết bị Android cùng tầm giá, khi nó chỉ được coi là "đủ tốt" mà không có giá trị nổi bật. Tuy nhiên, iPhone 17 đã làm thay đổi cục diện.

iPhone 17 Pro 'mất giá trị' trước sự xuất hiện của iPhone 17 ẢNH: REUTERS

Loạt nâng cấp khiến iPhone 17 trở nên sáng giá

iPhone 17 giờ đây khiến iPhone 17 Pro trở nên kém hấp dẫn hơn. Với mức giá 799 USD, iPhone tiêu chuẩn cuối cùng cũng được trang bị màn hình 120 Hz, tương đương với các phiên bản Pro. Kích thước màn hình đã tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch, nhưng mật độ điểm ảnh vẫn không thay đổi (460 ppi). Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình đã được nâng lên 50%, đạt mức 3.000 nit, cho phép người dùng sử dụng thoải mái ngoài trời mà không lo về độ rõ nét.

Apple tự hào rằng đây là "mức độ sáng cao nhất từ trước đến nay trên iPhone", một con số ấn tượng cho một chiếc iPhone "giá cả phải chăng nhất" trong dòng sản phẩm chính của công ty. Tấm nền này không chỉ sáng hơn mà còn bền hơn nhờ lớp bảo vệ Ceramic Shield 2, giúp chống bám vân tay gấp ba lần. Lớp chống phản chiếu cũng giúp giảm thiểu hiện tượng chói.

Xét về mặt nâng cấp, iPhone 17 là bản cập nhật phần cứng mạnh mẽ nhất trong thời gian dài. Camera sau đã được nâng cấp với cả hai cảm biến Fusion 48 MP cho phép chụp ảnh đẹp hơn, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera trước cũng được nâng cấp lên cảm biến 18 MP, hỗ trợ tự động lấy nét và chụp ảnh phong cảnh theo chiều dọc.

Chip A19 mới mang lại hiệu suất nhanh hơn, trong khi thiết kế GPU tăng tốc AI mở ra nhiều khả năng mới cho các chức năng AI trên thiết bị. Viên pin của iPhone 17 cũng lớn hơn, nâng thời gian sử dụng từ 22 giờ lên 30 giờ. Hỗ trợ sạc nhanh tăng từ 20W lên 40W, cho phép sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút. Đặc biệt, dung lượng lưu trữ cơ bản cũng được tăng gấp đôi lên 256 GB.

Tất cả những điều này, kết hợp với giá bán 799 USD được giữ nguyên khiến iPhone 17 thực sự là một bản nâng cấp lớn và mang đến giá trị vượt trội cho người tiêu dùng.