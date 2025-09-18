Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết?

Kiến Văn
Kiến Văn
18/09/2025 07:30 GMT+7

Loạt iPhone 17 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19.9, cho phép nhiều người tiêu dùng có thể cầm và trải nghiệm thực tế.

Với một thiết bị đắt đỏ như iPhone 17, ắt hẳn không ít người cân nhắc việc mua thêm phụ kiện như ốp lưng để bảo vệ sản phẩm.

Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết? - Ảnh 1.

Mua ốp lưng hay không luôn là câu hỏi được nhiều người dùng iPhone đặt ra

ẢNH: REUTERS

Ốp lưng cũ có tương thích iPhone 17?

Nếu muốn bảo vệ chiếc iPhone 17 của mình, việc mua một chiếc ốp lưng mới được thiết kế riêng cho mẫu máy này là điều người dùng nên làm. Nguyên nhân vì kích thước màn hình của iPhone 17 là 6,3 inch, lớn hơn so với 6,1 inch của iPhone 16 trước đó. Ngay cả khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có cùng kích thước màn hình với iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, cụm camera và các nút bấm bên hông lại có sự khác biệt đáng kể.

Dù người dùng có thể cố gắng để nhét vừa một chiếc ốp lưng từ thế hệ trước vào iPhone 17, điều này không được khuyến khích. Sự khác biệt nhỏ về kích thước có thể khiến điện thoại không được bảo vệ đúng cách, làm mất đi mục đích sử dụng của ốp lưng.

Riêng với iPhone Air, do đây là một sản phẩm hoàn toàn mới trong gia đình iPhone mà Apple vừa ra mắt nên người dùng không có bất kỳ lựa chọn ốp lưng cũ nào có thể hoạt động.

Vậy có cần ốp lưng cho iPhone 17?

Mọi mẫu iPhone 17 đều có khung nhôm và mặt trước được trang bị công nghệ Ceramic Shield 2, giống như iPhone Air. Mặt lưng của loạt iPhone 17 vẫn chỉ là kính cường lực màu như iPhone 16, khác với iPhone Air có mặt lưng Ceramic Shield được cho là có khả năng chống nứt gấp 4 lần. Tuy nhiên, do chưa có mẫu máy nào trước đó để so sánh, chúng ta sẽ phải chờ đợi đánh giá từ người dùng về độ bền của iPhone Air.

Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết? - Ảnh 2.

Mặc dù được bảo vệ bằng các vật liệu cao cấp, độ bền iPhone Air vẫn là một dấu hỏi

ẢNH: THE VERGE

Tất cả các mẫu iPhone mới đều đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, cho phép chịu được độ sâu tối đa 6 mét trong 30 phút. Tuy nhiên, Apple khuyến cáo không nên mang iPhone đi bơi hoặc để máy tiếp xúc với nước có áp suất mạnh vì hư hỏng do nước gây ra sẽ không được bảo hành.

Xét cho cùng, việc có nên mua ốp lưng cho iPhone 17 và Air hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu muốn tận hưởng thiết kế tinh tế của iPhone và muốn thử thách độ bền của máy trong điều kiện sử dụng hằng ngày, việc mua ốp lưng có thể không cần thiết. Tuy nhiên, tốt hơn hết là người dùng nên xem xét bổ sung gói AppleCare+ để bảo vệ thiết bị tốt hơn.

Trong trường hợp quyết định mua ốp lưng, hãy tham khảo các mẫu ốp lưng TechWoven mới của Apple và các sản phẩm từ các nhà sản xuất phụ kiện nổi tiếng khác thay vì ốp lưng từ các thương hiệu kém tên tuổi.

Tin liên quan

Trợ thủ đắc lực Apple cung cấp cho iPhone 17

Trợ thủ đắc lực Apple cung cấp cho iPhone 17

Apple đã gây chú ý với công nghệ sạc nhanh mới trên iPhone 17, cho phép người dùng sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Phụ kiện ốp lưng iPhone Air Ceramic Shield 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận