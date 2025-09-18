Ốp lưng cho iPhone 17 liệu có còn cần thiết?

Với một thiết bị đắt đỏ như iPhone 17, ắt hẳn không ít người cân nhắc việc mua thêm phụ kiện như ốp lưng để bảo vệ sản phẩm.

Mua ốp lưng hay không luôn là câu hỏi được nhiều người dùng iPhone đặt ra ẢNH: REUTERS

Ốp lưng cũ có tương thích iPhone 17?

Nếu muốn bảo vệ chiếc iPhone 17 của mình, việc mua một chiếc ốp lưng mới được thiết kế riêng cho mẫu máy này là điều người dùng nên làm. Nguyên nhân vì kích thước màn hình của iPhone 17 là 6,3 inch, lớn hơn so với 6,1 inch của iPhone 16 trước đó. Ngay cả khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có cùng kích thước màn hình với iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, cụm camera và các nút bấm bên hông lại có sự khác biệt đáng kể.

Dù người dùng có thể cố gắng để nhét vừa một chiếc ốp lưng từ thế hệ trước vào iPhone 17, điều này không được khuyến khích. Sự khác biệt nhỏ về kích thước có thể khiến điện thoại không được bảo vệ đúng cách, làm mất đi mục đích sử dụng của ốp lưng.

Riêng với iPhone Air, do đây là một sản phẩm hoàn toàn mới trong gia đình iPhone mà Apple vừa ra mắt nên người dùng không có bất kỳ lựa chọn ốp lưng cũ nào có thể hoạt động.

Vậy có cần ốp lưng cho iPhone 17?

Mọi mẫu iPhone 17 đều có khung nhôm và mặt trước được trang bị công nghệ Ceramic Shield 2, giống như iPhone Air. Mặt lưng của loạt iPhone 17 vẫn chỉ là kính cường lực màu như iPhone 16, khác với iPhone Air có mặt lưng Ceramic Shield được cho là có khả năng chống nứt gấp 4 lần. Tuy nhiên, do chưa có mẫu máy nào trước đó để so sánh, chúng ta sẽ phải chờ đợi đánh giá từ người dùng về độ bền của iPhone Air.

Mặc dù được bảo vệ bằng các vật liệu cao cấp, độ bền iPhone Air vẫn là một dấu hỏi ẢNH: THE VERGE

Tất cả các mẫu iPhone mới đều đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, cho phép chịu được độ sâu tối đa 6 mét trong 30 phút. Tuy nhiên, Apple khuyến cáo không nên mang iPhone đi bơi hoặc để máy tiếp xúc với nước có áp suất mạnh vì hư hỏng do nước gây ra sẽ không được bảo hành.

Xét cho cùng, việc có nên mua ốp lưng cho iPhone 17 và Air hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu muốn tận hưởng thiết kế tinh tế của iPhone và muốn thử thách độ bền của máy trong điều kiện sử dụng hằng ngày, việc mua ốp lưng có thể không cần thiết. Tuy nhiên, tốt hơn hết là người dùng nên xem xét bổ sung gói AppleCare+ để bảo vệ thiết bị tốt hơn.

Trong trường hợp quyết định mua ốp lưng, hãy tham khảo các mẫu ốp lưng TechWoven mới của Apple và các sản phẩm từ các nhà sản xuất phụ kiện nổi tiếng khác thay vì ốp lưng từ các thương hiệu kém tên tuổi.