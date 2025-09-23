Cổng sạc của iPhone Air và iPhone 17 có một nhược điểm lớn

Theo BGR, dòng iPhone 17 đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu với giao diện Liquid Glass mới lạ và những nâng cấp phần cứng đáng kể. Tuy nhiên, một điểm yếu đã được phát hiện trên các phiên bản tiêu chuẩn, tiếp tục là nỗi thất vọng lớn đối với một bộ phận không nhỏ người dùng.

iPhone 17 vừa ra mắt đã lộ nhược điểm ở cổng sạc

Cụ thể, dù đã tuân thủ quy định chung về cổng sạc, Apple một lần nữa bị phát hiện đã cố tình giới hạn tốc độ truyền dữ liệu trên cổng USB-C của iPhone 17 bản thường và mẫu iPhone Air mới. Tương tự như thế hệ tiền nhiệm, hai mẫu máy này bị mắc kẹt ở chuẩn USB 2.0 với tốc độ tối đa chỉ 480 Mbps - một con số lỗi thời so với công nghệ hiện nay.

Sự thật về cổng USB-C trên iPhone 17 và iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp là iPhone 17 Pro và Pro Max lại được ưu ái trang bị chuẩn USB 3.0, cho tốc độ truyền tải lên đến 10 Gbps, tức nhanh hơn tới hơn 20 lần. Sự phân biệt đối xử rõ ràng này của Apple đang tạo ra một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng công nghệ.

Vậy nhược điểm này có ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng? Đối với người dùng phổ thông, câu trả lời có thể là "không". Chuyên gia cho rằng, hầu hết mọi người hiện nay chủ yếu truyền dữ liệu không dây qua AirDrop hoặc lưu trữ trên đám mây. Các yếu tố họ quan tâm hàng đầu khi mua máy vẫn là màn hình, thời lượng pin và trải nghiệm sử dụng - những điểm mà iPhone 17 vẫn làm tốt.

Tuy nhiên, đối với người dùng chuyên nghiệp và giới sáng tạo nội dung, đây lại là một điểm trừ lớn. Tốc độ USB 2.0 chậm chạp sẽ là một rào cản khi cần chuyển các tệp video 4K dung lượng lớn hoặc khi muốn quay phim và lưu trữ trực tiếp vào ổ cứng ngoài. Về cơ bản, chiến lược này của Apple dường như đang 'ép' những người dùng có nhu cầu cao phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ để nâng cấp lên dòng Pro.

Một điểm sáng hiếm hoi là Apple vẫn trang bị công nghệ sạc nhanh 40W cho cả các mẫu máy cơ bản, nghĩa là việc giới hạn này chỉ ảnh hưởng đến tốc độ dữ liệu, không ảnh hưởng đến tốc độ sạc. Dù vậy, đây vẫn là một quyết định khó hiểu và gây thất vọng từ Apple trong năm 2025.