Windows 11 mở khóa Wi-Fi 7, hứa hẹn tốc độ 'kịch trần'

Theo Neowin, Microsoft vừa mang đến một tin vui cho giới doanh nghiệp khi chính thức công bố hỗ trợ rộng rãi chuẩn Wi-Fi 7 cho các điểm truy cập doanh nghiệp. Bắt đầu từ bản cập nhật Preview tháng 9.2025 cho Windows 11 phiên bản 24H2, các tổ chức sẽ được trải nghiệm một cuộc cách mạng về tốc độ, độ ổn định và đặc biệt là an ninh mạng.

Đây được xem là một bước tiến vượt bậc, nối tiếp thành công của việc hỗ trợ Wi-Fi 7 cho người dùng cá nhân trước đó. Giờ đây, các lợi ích vượt trội của thế hệ mạng không dây mới nhất đã sẵn sàng để phục vụ môi trường làm việc chuyên nghiệp, hứa hẹn giải quyết các bài toán về tắc nghẽn mạng và bảo mật dữ liệu.

Windows 11 chính thức mở khóa Wi-Fi 7 cho mạng lưới doanh nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCGAMEN

Wi-Fi 7 với tốc độ và kết nối không gián đoạn

Điểm nhấn lớn nhất của Wi-Fi 7 chính là những cải tiến công nghệ đột phá. Nổi bật là hoạt động đa liên kết (MLO), cho phép thiết bị thông minh kết nối đồng thời trên nhiều băng tần (2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz). Điều này giống như việc mở thêm nhiều làn đường trên cao tốc, giúp dữ liệu di chuyển mượt mà, loại bỏ hoàn toàn tình trạng tắc nghẽn, đảm bảo kết nối luôn ổn định ngay cả trong môi trường có mật độ thiết bị cao.

Bên cạnh đó, với băng thông siêu rộng 320 MHz ở băng tần 6 GHz, tốc độ lý thuyết của các thiết bị có thể tăng lên gấp đôi. Điều này mở ra tiềm năng khổng lồ cho các ứng dụng đòi hỏi băng thông cực lớn và độ trễ siêu thấp như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và các buổi hội nghị video chất lượng 4K/8K. Công nghệ 4096-QAM cũng góp phần tăng hiệu suất truyền dữ liệu thêm 20%, giúp mọi tác vụ từ streaming đến họp trực tuyến đều trở nên sắc nét và mượt mà hơn.

Nâng tầm bảo mật lên mức cao nhất

Đối với môi trường doanh nghiệp, bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu. Hiểu được điều đó, Microsoft yêu cầu các kết nối Wi-Fi 7 doanh nghiệp phải tuân thủ chuẩn xác thực WPA3-Enterprise. Đây là một tiêu chuẩn an ninh cao cấp, giúp loại bỏ các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên các thế hệ trước, thiết lập một 'lá chắn' vững chắc cho toàn bộ hệ thống mạng. Động thái này đảm bảo các giao thức mã hóa mạnh mẽ hơn, tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công dò mật khẩu (brute-force) và bảo vệ tối đa dữ liệu nhạy cảm của công ty trong quá trình truyền tải.

Điều kiện để 'lên đời' Wi-Fi 7

Để có thể tận hưởng sức mạnh của Wi-Fi 7, các tổ chức cần đảm bảo đáp ứng bốn điều kiện tiên quyết:

Hệ điều hành : Thiết bị phải chạy Windows 11 24H2 và đã cài đặt bản cập nhật Preview tháng 9.2025 hoặc mới hơn.

: Thiết bị phải chạy Windows 11 24H2 và đã cài đặt bản cập nhật Preview tháng 9.2025 hoặc mới hơn. Phần cứng : Máy tính phải được trang bị chipset (vi xử lý) có hỗ trợ Wi-Fi 7.

: Máy tính phải được trang bị chipset (vi xử lý) có hỗ trợ Wi-Fi 7. Hạ tầng mạng : Doanh nghiệp cần triển khai các Access Point có chuẩn Wi-Fi 7 Enterprise.

: Doanh nghiệp cần triển khai các Access Point có chuẩn Wi-Fi 7 Enterprise. Trình điều khiển (Driver): Cài đặt driver Wi-Fi 7 đã được Windows chứng nhận. Microsoft cho biết các trình điều khiển này sẽ sớm được các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhà cung cấp phần cứng độc lập (IHV) phát hành.

Sự ra mắt của Wi-Fi 7 trên Windows 11 dành cho doanh nghiệp không chỉ là một bản cập nhật phần mềm, mà còn là một bước chuyển mình mạnh mẽ, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho kết nối không dây tại nơi làm việc - nhanh hơn, ổn định và an toàn hơn bao giờ hết.