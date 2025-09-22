Windows 11 sắp có hình nền động 'chính chủ' từ Microsoft

Theo Neowin, người dùng Windows 11 sắp tới có thể sẽ không cần đến các ứng dụng bên thứ ba để làm sống động màn hình desktop của mình nữa. Một tính năng 'huyền thoại' từ thời Windows Vista dường như đang được Microsoft âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại, hứa hẹn một cuộc cách mạng nhỏ trong việc cá nhân hóa máy tính.

Mã nguồn Windows 11 hé lộ tính năng trứ danh của Vista sắp trở lại

Trong suốt hai thập kỷ, hình nền máy tính của Windows vẫn luôn là những bức ảnh tĩnh quen thuộc. Những người dùng muốn có một không gian làm việc sinh động hơn, với những hiệu ứng chuyển động bắt mắt, thường phải tìm đến các phần mềm của bên thứ ba, chẳng hạn như Wallpaper Engine. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi.

Gần đây, một người dùng có tên @phantomofearth trên nền tảng X đã phát hiện ra một chi tiết cực kỳ thú vị trong các bản dựng xem trước (Preview Build) mới nhất của Windows 11. Cụ thể, hệ điều hành này dường như đã cho phép thiết lập các tệp video định dạng MP4 làm hình nền. Điều này ngay lập tức làm dấy lên hoài niệm về Windows DreamScene - một tính năng độc đáo được Microsoft giới thiệu vào năm 2007.

Khả năng chọn file video MP4 làm hình nền trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

DreamScene là một 'đặc sản' chỉ có trên phiên bản Windows Vista Ultimate cao cấp nhất, cho phép người dùng biến những đoạn video yêu thích thành hình nền động. Dù rất ấn tượng, tính năng này đòi hỏi cấu hình máy tính khá mạnh vào thời điểm đó và đã bị Microsoft 'khai tử' sau khi Vista kết thúc vòng đời. Việc nó có thể quay trở lại trên Windows 11 sau 18 năm vắng bóng là một tin tức gây phấn khích.

Tuy nhiên, cộng đồng công nghệ vẫn cần giữ một sự cẩn trọng nhất định. Hiện tại, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ẩn và chưa được Microsoft chính thức công bố. Trước đây, gã khổng lồ phần mềm cũng từng thử nghiệm hình nền động với hiệu ứng Parallax cho Windows 11, nhưng cuối cùng nó không được phát hành.

Dù vậy, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho thấy Microsoft đang lắng nghe người dùng và muốn mang đến nhiều tùy chọn tùy biến hơn cho hệ điều hành của mình. Việc tích hợp sẵn tính năng hình nền động sẽ giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà, đồng bộ và an toàn hơn so với việc cài đặt ứng dụng ngoài.

Chúng ta sẽ phải chờ thông báo chính thức từ Microsoft để biết liệu 'giấc mơ' DreamScene có thực sự trở thành hiện thực trên Windows 11 hay không.