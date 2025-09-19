Microsoft bị chỉ trích nặng nề vì 'khai tử' Windows 10

Áp lực đang gia tăng mạnh mẽ lên Microsoft khi một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng uy tín của Mỹ đã chính thức gửi thư kêu gọi 'gã khổng lồ' phần mềm đảo ngược quyết định chấm dứt hỗ trợ Windows 10, cảnh báo rằng động thái này sẽ bỏ rơi hàng triệu người dùng với các máy tính còn hoạt động tốt.

Microsoft hối thúc người dùng cập nhật Windows 11 ẢNH: PHONG ĐỖ

Thời hạn 14.10 đang đến gần, ngày mà Microsoft sẽ chính thức 'khai tử' Windows 10 bằng cách ngừng cung cấp các bản cập nhật bảo mật miễn phí. Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải sự phản đối dữ dội, mới đây nhất là từ tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports.

Trong một lá thư gửi thẳng đến CEO của Microsoft, Consumer Reports đã mạnh mẽ yêu cầu công ty phải xem xét lại quyết định, gia hạn hỗ trợ bảo mật miễn phí cho Windows 10. Tổ chức này nhấn mạnh rằng việc kết thúc hỗ trợ sẽ "bỏ rơi hàng triệu người tiêu dùng", những người đang sở hữu các thiết bị phần cứng hoàn toàn đủ dùng nhưng lại không tương thích với các yêu cầu hệ thống khắt khe của Windows 11.

Lời kêu gọi này có cơ sở vững chắc khi dữ liệu cho thấy có tới 46,2% người dùng PC trên toàn cầu vẫn đang trung thành với Windows 10. Và sự chần chừ của người dùng không phải là không có lý do. Nhiều người vẫn giữ vững quan điểm 'nếu không hư thì đừng sửa', nhất là khi phiên bản Windows 11 24H2 gần đây lại gặp phải không ít vấn đề về hiệu năng và sự ổn định.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Microsoft đưa ra tùy chọn trả phí 30 USD cho 1 năm gia hạn cập nhật bảo mật. Động thái này ngay lập tức bị Consumer Reports chỉ trích là "đạo đức giả", bởi Microsoft đang tìm cách kiếm tiền từ chính vấn đề mà họ đã tạo ra cho người dùng.

Windows 11 24H2 gặp không ít vấn đề về hiệu năng và sự ổn định ẢNH: PHONG ĐỖ

Nếu Microsoft vẫn giữ vững lập trường, họ có thể phải đối mặt với một cuộc 'di cư' người dùng quy mô lớn. Khi bị ép vào đường cùng, nhiều người sẽ không ngần ngại tìm đến các giải pháp thay thế trên thị trường, chẳng hạn như:

Tiny11 : Một phiên bản Windows 11 không chính thức được rút gọn, có thể chạy trên các phần cứng cũ không được hỗ trợ.

: Một phiên bản Windows 11 không chính thức được rút gọn, có thể chạy trên các phần cứng cũ không được hỗ trợ. Linux và SteamOS: Đây được xem là lựa chọn thay thế sáng giá nhất. Đặc biệt, SteamOS của Valve đang nổi lên như một 'miền đất hứa' cho cộng đồng game thủ, những người có thể cảm thấy bị bỏ lại phía sau khi Microsoft dường như chỉ ưu ái các tính năng mới (như trải nghiệm toàn màn hình trên app Xbox) cho Windows 11.

Quyết định chấm dứt hỗ trợ một hệ điều hành vẫn còn được hàng trăm triệu người tin dùng là một canh bạc đầy rủi ro. Microsoft cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, liệu việc thúc ép người dùng nâng cấp có đáng để đối mặt với một làn sóng phản ứng dữ dội và sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh hay không.