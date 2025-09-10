Theo TechRadar, nếu bạn đang mong chờ bản cập nhật lớn tiếp theo của Windows 11, phiên bản 25H2, sẽ là 'liều thuốc tiên' giúp máy tính của mình chạy nhanh hơn, một báo cáo mới đây có thể sẽ dập tắt hy vọng đó. Các kết quả kiểm tra hiệu năng chi tiết cho thấy phiên bản mới này hoàn toàn không có cải thiện nào về tốc độ so với tiền nhiệm 24H2.

Windows 11 25H2 sẽ không nhanh hơn bản tiền nhiệm

Một loạt bài kiểm tra hiệu năng khắt khe vừa được trang Phoronix.com thực hiện trên phiên bản xem trước gần hoàn chỉnh của Windows 11 25H2, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới. Kết quả thật đáng thất vọng cho những ai đang tìm kiếm sự cải thiện.

Windows 11 25H2 sẽ khiến nhiều người dùng 'vỡ mộng' cải thiện hiệu suất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHORONIX

Trên một cấu hình máy tính mạnh mẽ với CPU AMD Ryzen 9 9950X và RAM 32 GB, qua gần 40 bài benchmark khác nhau, kết quả trung bình cho thấy hiệu năng của Windows 11 25H2 và 24H2 là ngang nhau. Điều này có nghĩa là mọi cảm giác giật lag hay chậm chạp bạn đang gặp phải trên phiên bản hiện tại sẽ không được khắc phục khi nâng cấp.

Một chi tiết thú vị là trong cùng bài kiểm tra, hệ điều hành Ubuntu Linux cho hiệu năng nhanh hơn Windows tới 15%.

Thực tế, tin tức này không quá bất ngờ. Microsoft đã định vị Windows 11 25H2 là một "bản cập nhật nhỏ", chủ yếu tập trung vào việc bổ sung một vài tính năng mới chứ không phải thay đổi sâu bên trong hệ thống. Về mặt cốt lõi, hệ điều hành gần như không có gì thay đổi, do đó việc hiệu năng giữ nguyên là điều có thể dự đoán được.

Điểm so sánh hiệu suất của Windows 11 25H2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu đang mong chờ 25H2 sẽ khắc phục tình trạng giật lag hay độ phản hồi kém, nhiều người dùng có thể phải chờ đợi thêm. Tuy nhiên, không phải là không có hy vọng. Microsoft hiện khởi động một chương trình mới, cho phép người dùng thử nghiệm gửi nhật ký (log) về các vấn đề hiệu năng chậm chạp. Động thái này cho thấy gã khổng lồ phần mềm đang thực sự lắng nghe và nỗ lực chẩn đoán, khắc phục các sự cố này một cách kịp thời hơn trong tương lai.

Rất có thể, người dùng sẽ phải chờ đến năm 2026 để chứng kiến những thay đổi lớn hơn, có thể là với sự ra mắt của Windows 12. Còn bây giờ, hãy giữ kỳ vọng của bạn ở mức thực tế cho bản cập nhật 25H2 sắp tới.