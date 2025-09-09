Tìm ra nguyên nhân gây lỗi SSD trên Windows 11

Theo Neowin, sau gần một tháng gây hoang mang cho cộng đồng người dùng PC, bí ẩn về việc bản cập nhật Windows 11 tháng 8 làm hỏng hàng loạt ổ SSD NVMe dường như đã có lời giải đáp. Và bất ngờ là nguyên nhân không hoàn toàn đến từ Microsoft như các cáo buộc ban đầu.

Tìm ra nguyên nhân gốc rễ của tai tiếng sự cố SSD trên Windows 11

Vào tháng 8 vừa qua, bản vá Patch Tuesday (KB5063878) của Windows 11 đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhiều người dùng báo cáo ổ SSD NVMe của họ đột nhiên biến mất khỏi hệ thống hoặc thậm chí hỏng dữ liệu sau khi cập nhật.

Windows 11 từng vướng tai tiếng làm hư hỏng ổ SSD NVMe sau bản cập nhật tháng 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay lập tức, các 'ông lớn' đã vào cuộc. Phison, một trong những nhà sản xuất bộ điều khiển SSD hàng đầu, đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Tuy nhiên, họ tuyên bố không thể tái tạo được sự cố. Microsoft sau đó cũng đưa ra kết luận tương tự, khẳng định không tìm thấy mối liên hệ nào giữa bản vá của mình và lỗi hỏng ổ đĩa. Sự việc đi vào ngõ cụt, khiến người dùng càng thêm bối rối.

Mới đây, lời giải bất ngờ lại đến từ một nhóm đam mê tự lắp ráp PC trên mạng xã hội có tên là PCDIY!. Nhóm này tuyên bố đã tìm ra 'thủ phạm' thực sự, khi vấn đề nằm ở các phiên bản firmware kỹ thuật chưa hoàn thiện (pre-release engineering firmware) trên một số lô SSD.

Theo đó, các phiên bản firmware thử nghiệm này vốn chứa lỗi tiềm ẩn và bản cập nhật của Windows 11 đã vô tình kích hoạt lỗi đó, gây ra sự cố hàng loạt. Quản trị viên Rose Lee của nhóm còn khẳng định rằng các kỹ sư của Phison đã xác minh lại và công nhận phát hiện này là chính xác.

Điều này cũng giải thích tại sao cả Phison và Microsoft đều không tìm thấy lỗi trong quá trình kiểm tra của mình, bởi họ chỉ thử nghiệm trên các sản phẩm thương mại với firmware chính thức, đã được hoàn thiện.

Lời giải cho lùm xùm SSD NVMe và Windows 11 đã có ẢNH: PHONG ĐỖ

Tin tức đáng mừng là hầu hết người dùng đều an toàn. Báo cáo chỉ ra rằng những ai mua ổ SSD từ các kênh bán lẻ chính thức sẽ không bị ảnh hưởng, vì các sản phẩm này đều được cài đặt firmware sản xuất hàng loạt đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Vấn đề chỉ xảy ra với một số lượng nhỏ các sản phẩm có thể đã bị tuồn ra ngoài với firmware kỹ thuật chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng tương tự, lời khuyên được đưa ra là hãy kiểm tra và cập nhật firmware cho ổ SSD của bạn. Lưu ý cực kỳ quan trọng là hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi tiến hành cập nhật firmware để phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, Phison cũng giải thích thêm về tình trạng ổ đĩa bị chậm lại là do bộ nhớ đệm SLC bị đầy khi di chuyển file lớn. Trong trường hợp này, việc format ổ đĩa bằng Windows là không đủ, mà người dùng cần phải sử dụng công cụ 'Secure Erase' chuyên dụng để khôi phục hiệu suất.