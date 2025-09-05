Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Galaxy S25 FE sở hữu trọn bộ tính năng Galaxy AI cao cấp

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/09/2025 16:09 GMT+7

Galaxy S25 FE không chỉ mạnh hơn mà còn thông minh như mẫu S25 Ultra cao cấp nhất.

Samsung vừa chính thức trình làng chiếc Galaxy S25 FE siêu mỏng. Vượt xa những nâng cấp về phần cứng, điểm gây bất ngờ lớn nhất chính là việc Samsung đã trang bị cho mẫu "Fan Edition" này bộ tính năng Galaxy AI cao cấp, ngang hàng với phiên bản Ultra đắt giá nhất.

Galaxy S25 FE sở hữu tính năng Galaxy AI cao cấp như S25 Ultra - Ảnh 1.

Galaxy S25 FE mang đến trọn bộ Galaxy AI như các mẫu cao cấp

ẢNH: SAMSUNG

Galaxy S25 FE mang đến trọn bộ Galaxy AI trong 'thân hình' siêu mỏng

Phá vỡ truyền thống của dòng FE, Galaxy S25 FE năm nay không còn là một phiên bản "rút gọn", mà là một chiếc flagship thực thụ về mặt trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này được thực hiện nhờ vào sức mạnh của con chip Exynos 2400 và phiên bản phần mềm One UI 8.0 mới nhất.

Đây là một bước đi quan trọng của Samsung, cho thấy hãng không còn phân cấp các tính năng AI cốt lõi giữa các dòng sản phẩm cao cấp. Người dùng S25 FE giờ đây có thể trải nghiệm tất cả những công cụ AI mạnh mẽ nhất mà không cần phải bỏ ra chi phí cho phiên bản Ultra.

Khám phá bộ công cụ Galaxy AI toàn năng trên S25 FE

Gần như không có sự cắt giảm nào, S25 FE sở hữu tất cả tính năng từ sáng tạo nội dung đến nâng cao hiệu suất làm việc:

  • Sáng tạo không giới hạn: Các công cụ mạnh mẽ như Generative Edit, Instant Slow-mo, và đặc biệt là tính năng mới Audio Eraser giúp loại bỏ tạp âm khỏi video một cách chuyên nghiệp.
  • Nâng cao hiệu suất công việc: Các trợ lý thông minh như Note Assist, Transcript Assist, và Browsing Assist giúp tự động hóa các công việc hằng ngày.
  • Phá vỡ rào cản ngôn ngữ: Call Assist và Interpreter tiếp tục là những công cụ giao tiếp đắc lực.
  • Tiện ích thông minh: Circle to Search và tính năng cá nhân hóa Now Brief mới cũng có mặt đầy đủ.

Bên cạnh 'bộ não' AI mạnh mẽ, Galaxy S25 FE còn được nâng cấp về pin, tốc độ sạc và đặc biệt là lời cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới bảy thế hệ Android, một ưu ái chỉ dành cho các dòng máy cao cấp, đảm bảo thiết bị được sử dụng lâu dài và an toàn.

Với những gì đã công bố, Galaxy S25 FE đang định nghĩa lại vị thế của mình, trở thành một trong những lựa chọn đáng giá nhất trong phân khúc cận cao cấp, mang trải nghiệm flagship toàn diện đến với nhiều người dùng hơn.

Tin liên quan

Galaxy S25 FE lộ diện toàn bộ trước giờ G

Galaxy S25 FE lộ diện toàn bộ trước giờ G

Toàn bộ bí mật về Galaxy S25 FE bị phơi bày chỉ 24 giờ trước sự kiện ra mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy AI Tính năng Phần mềm Nâng cấp GALAXY Hiệu suất Generative Edit Samsung Galaxy S25
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận