Galaxy S25 FE sở hữu trọn bộ tính năng Galaxy AI cao cấp

Samsung vừa chính thức trình làng chiếc Galaxy S25 FE siêu mỏng. Vượt xa những nâng cấp về phần cứng, điểm gây bất ngờ lớn nhất chính là việc Samsung đã trang bị cho mẫu "Fan Edition" này bộ tính năng Galaxy AI cao cấp, ngang hàng với phiên bản Ultra đắt giá nhất.

Galaxy S25 FE mang đến trọn bộ Galaxy AI như các mẫu cao cấp ẢNH: SAMSUNG

Galaxy S25 FE mang đến trọn bộ Galaxy AI trong 'thân hình' siêu mỏng

Phá vỡ truyền thống của dòng FE, Galaxy S25 FE năm nay không còn là một phiên bản "rút gọn", mà là một chiếc flagship thực thụ về mặt trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này được thực hiện nhờ vào sức mạnh của con chip Exynos 2400 và phiên bản phần mềm One UI 8.0 mới nhất.

Đây là một bước đi quan trọng của Samsung, cho thấy hãng không còn phân cấp các tính năng AI cốt lõi giữa các dòng sản phẩm cao cấp. Người dùng S25 FE giờ đây có thể trải nghiệm tất cả những công cụ AI mạnh mẽ nhất mà không cần phải bỏ ra chi phí cho phiên bản Ultra.

Khám phá bộ công cụ Galaxy AI toàn năng trên S25 FE

Gần như không có sự cắt giảm nào, S25 FE sở hữu tất cả tính năng từ sáng tạo nội dung đến nâng cao hiệu suất làm việc:

Sáng tạo không giới hạn : Các công cụ mạnh mẽ như Generative Edit, Instant Slow-mo, và đặc biệt là tính năng mới Audio Eraser giúp loại bỏ tạp âm khỏi video một cách chuyên nghiệp.

: Các công cụ mạnh mẽ như Generative Edit, Instant Slow-mo, và đặc biệt là tính năng mới Audio Eraser giúp loại bỏ tạp âm khỏi video một cách chuyên nghiệp. Nâng cao hiệu suất công việc : Các trợ lý thông minh như Note Assist, Transcript Assist, và Browsing Assist giúp tự động hóa các công việc hằng ngày.

: Các trợ lý thông minh như Note Assist, Transcript Assist, và Browsing Assist giúp tự động hóa các công việc hằng ngày. Phá vỡ rào cản ngôn ngữ: Call Assist và Interpreter tiếp tục là những công cụ giao tiếp đắc lực.

Call Assist và Interpreter tiếp tục là những công cụ giao tiếp đắc lực. Tiện ích thông minh: Circle to Search và tính năng cá nhân hóa Now Brief mới cũng có mặt đầy đủ.

Bên cạnh 'bộ não' AI mạnh mẽ, Galaxy S25 FE còn được nâng cấp về pin, tốc độ sạc và đặc biệt là lời cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới bảy thế hệ Android, một ưu ái chỉ dành cho các dòng máy cao cấp, đảm bảo thiết bị được sử dụng lâu dài và an toàn.

Với những gì đã công bố, Galaxy S25 FE đang định nghĩa lại vị thế của mình, trở thành một trong những lựa chọn đáng giá nhất trong phân khúc cận cao cấp, mang trải nghiệm flagship toàn diện đến với nhiều người dùng hơn.