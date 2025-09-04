Galaxy S25 FE lộ diện toàn bộ trước giờ G

Theo Sammy Fans, thời gian đếm ngược đến sự kiện ra mắt chính thức của Samsung (4.9) chỉ còn tính bằng giờ, nhưng toàn bộ bí mật về chiếc Galaxy S25 FE dường như đã bị phơi bày hoàn toàn. Một người dùng may mắn trên mạng xã hội X đã có trên tay sản phẩm và tiết lộ tất cả, từ thiết kế, điểm hiệu năng cho đến các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo).

Galaxy S25 FE: Thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ, trọn bộ Galaxy AI

Trong một diễn biến gây chấn động cộng đồng công nghệ, người dùng X có tên @FirasAlkasah đã đăng tải hàng loạt thông tin về chiếc Galaxy S25 FE mà anh đang sở hữu, gần như phá hỏng hoàn toàn sự bất ngờ mà Samsung đã chuẩn bị cho sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới.

Galaxy S25 FE bị rò rỉ toàn bộ thông tin trước giờ G ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Galaxy S25 FE sở hữu một vẻ ngoài cao cấp. Samsung đã loại bỏ các vòng camera riêng lẻ bị cho là "xấu xí", thay vào đó là một mặt lưng phẳng với ba ống kính được đặt dọc riêng rẽ, tương tự như ngôn ngữ thiết kế của dòng Ultra. Điều này tạo ra một cảm giác liền mạch và sang trọng hơn hẳn thế hệ trước. Viền màn hình cũng được làm mỏng đi một ít, mang lại trải nghiệm xem tốt hơn.

Trái tim của S25 FE là con chip Exynos 2400 mạnh mẽ, được sản xuất trên tiến trình 4 nm. Điểm hiệu năng bị rò rỉ cũng rất ấn tượng:

Geekbench 6.4 (CPU ): 2.016 điểm đơn nhân và 6.570 điểm đa nhân

): 2.016 điểm đơn nhân và 6.570 điểm đa nhân Geekbench 6 (GPU): 12.597 điểm

Máy sẽ được cài đặt sẵn phiên bản phần mềm mới nhất One UI 8 dựa trên Android 16.

Điểm đáng giá nhất là S25 FE không hề bị cắt giảm về tính năng thông minh. Thiết bị được trang bị đầy đủ bộ Galaxy AI như các dòng flagship cao cấp nhất. Đáng chú ý, nó còn có cả hai tính năng mới nhất là xóa tạp âm (Audio Eraser) và tóm tắt nhanh (Now Brief), cho thấy Samsung thực sự nghiêm túc với dòng sản phẩm "Fan Edition" lần này.

Dù thông số phần cứng camera sau được cho là không thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, chất lượng ảnh chụp lại có sự cải thiện rõ rệt. Người dùng này cho biết, nhờ sức mạnh xử lý hình ảnh của chip Exynos 2400 và các thuật toán mới trên One UI 8, hình ảnh cho ra sắc nét và đẹp hơn.

Với những tiết lộ này, sự kiện ra mắt của Samsung có lẽ sẽ chỉ còn là nơi để hãng xác nhận lại thông tin và công bố mức giá chính thức.